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بالفيديو.. مسؤول ألماني: نعمل مع السعودية على وقف التدخل الإيراني في اليمن

منذ 38 دقيقة
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بالفيديو.. مسؤول ألماني: نعمل مع السعودية على وقف التدخل الإيراني في اليمن

برلين (صدى):
أكد نائب وزير الخارجية الألماني ميغيل برغر، أن برلين تعمل مع المملكة والولايات المتحدة لتجنب التأثير الإيراني في اليمن، مضيفا أن بلاده قلقة من الوضع الإنساني هناك.

وأوضح ميغيل برغر، أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق، معربًا عن أمله في أن يخرج الاتفاق بحل سلمي ينهي مأساة الشعب اليمني، بحسب قناة "العربية" .

واختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمس الثلاثاء، زيارة إلى الرياض استمرت 3 أيام، متوجهاً إلى عدن، قائلًا أنه لا بد أن يكون الهدف الرئيسي والعاجل لدى جميع المعنيين هو إنهاء النزاع والتوصل لحل سياسي كلي يشمل الجميع ويلبي تطلعات اليمنيين، وهي مسؤولية تتطلب التزاماً كاملاً بجهود إحلال السلام.

أمريكا
المملكة
اليمن
ألمانيا
التدخل الإيراني
ميغيل برغر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135658
منذ 15 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

انا
ممكن
عندما يغيب المساء
الي يدور الشره قدره مايجيه
عندما يغيب
الله المستعان بعض الناس ثقيل طينه
عندما يغيب المساء
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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