بالفيديو.. مسؤول ألماني: نعمل مع السعودية على وقف التدخل الإيراني في اليمن

برلين (صدى):
أكد نائب وزير الخارجية الألماني ميغيل برغر، أن برلين تعمل مع المملكة والولايات المتحدة لتجنب التأثير الإيراني في اليمن، مضيفا أن بلاده قلقة من الوضع الإنساني هناك.
وأوضح ميغيل برغر، أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق، معربًا عن أمله في أن يخرج الاتفاق بحل سلمي ينهي مأساة الشعب اليمني، بحسب قناة "العربية" .
واختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمس الثلاثاء، زيارة إلى الرياض استمرت 3 أيام، متوجهاً إلى عدن، قائلًا أنه لا بد أن يكون الهدف الرئيسي والعاجل لدى جميع المعنيين هو إنهاء النزاع والتوصل لحل سياسي كلي يشمل الجميع ويلبي تطلعات اليمنيين، وهي مسؤولية تتطلب التزاماً كاملاً بجهود إحلال السلام.