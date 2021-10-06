وفاة الشيخ بداح الفغم والد اللواء عبد العزيز الفغم

الرياض (صدى):
توفي الشيخ اللواء بداح الفغم، والد البطل الراحل عبدالعزيز الفغم الشهير بـ "حارس الملوك" ، اليوم الأربعاء، بعد صراع المرض خلال الفترة الماضية.
وكتب حفيده، بداح بن طلال الفغم، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "بقلوب مؤمنة و راضية بقضاء الله و قدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي بداح بن عبدالله بن هايف الفغم، وستتم الصلاة عليه في مسجد الراجحي مغرب هذا اليوم".
وأضاف حفيد الراحل: "نستقبل التعازي في منزله بقرطبة. إنا لله وإنا إليه راجعون، وصبرًا جميلًا والله المستعان"، ليقول في تغريدة أخرى:"سوف تكون الصلاة عليه بعد صلاة العشاء هذا اليوم".
ويُشار إلى أنه تزامنت وفاة الشيخ بداح الفغم، مع مرور الذكرى الثانية لوفاة نجله الحارس، عبدالعزيز الفغم.