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وفاة الشيخ بداح الفغم والد اللواء عبد العزيز الفغم

منذ ساعة
12617
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وفاة الشيخ بداح الفغم والد اللواء عبد العزيز الفغم

الرياض (صدى):
توفي الشيخ اللواء بداح الفغم، والد البطل الراحل عبدالعزيز الفغم الشهير بـ "حارس الملوك" ، اليوم الأربعاء، بعد صراع المرض خلال الفترة الماضية.

وكتب حفيده، بداح بن طلال الفغم، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "بقلوب مؤمنة و راضية بقضاء الله و قدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي بداح بن عبدالله بن هايف الفغم، وستتم الصلاة عليه في مسجد الراجحي مغرب هذا اليوم".

وأضاف حفيد الراحل: "نستقبل التعازي في منزله بقرطبة. إنا لله وإنا إليه راجعون، وصبرًا جميلًا والله المستعان"، ليقول في تغريدة أخرى:"سوف تكون الصلاة عليه بعد صلاة العشاء هذا اليوم".

ويُشار إلى أنه تزامنت وفاة الشيخ بداح الفغم، مع مرور الذكرى الثانية لوفاة نجله الحارس، عبدالعزيز الفغم.

وفاة
عبدالعزيز الفغم
حارس الملوك
بداح الفغم

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83285
منذ 29 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135658
منذ 22 دقيقة
الله يرحمه برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..

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أحدث التعليقات

انا
ممكن
عندما يغيب المساء
الي يدور الشره قدره مايجيه
عندما يغيب
الله المستعان بعض الناس ثقيل طينه
عندما يغيب المساء
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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