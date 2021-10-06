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بالفيديو.. زائر أمريكي خلال زيارته لمعرض الصقور والصيد الدولي : حظيت بمعاملة ملكية

منذ ساعة
1713
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بالفيديو.. زائر أمريكي خلال زيارته لمعرض الصقور والصيد الدولي : حظيت بمعاملة ملكية

الرياض (صدى):
كشف زائر أمريكي عن تجربته خلال زيارته لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، مؤكدًا أنه حضر إلى المعرض وشاهد الأسـلحة والصقور وتعرف على ثقافة المملكة.

وقال الزائر سلام حسن، من الولايات المتحدة خلال مقطع فيديو نشرته وكالة " واس " : جئت هنا إلى المملكة كسائح عندما فتحت السياحة، وحصلت على تأشيرة الدخول إلكترونياً خلال 10 دقائق فقط.

وتابع أن الصقور كانت أفضل شئ بالنسبه له، بالإضافة إلى قسم السيارات، الذي يحتوي على أكثر المركبات تطوراً، وكذلك الفنانون الذين قدموا الفن المحلي.

وأعرب عن إعجابه بالفنانين الذين يقدمون الفن المحلي، قائلا " لقد تفاجئت بكم عدد الفنانين الموجودين هنا ومدى روعة أعمالهم.

وأشار إلى أنه عندما وصل إلى المملكة حظي بمعاملة ملكية، مؤكدًا أن الأشخاص الحاضرين كانوا في غاية الكرم معه.

المملكة
معرض الصقور
زائر أمريكي
معرض الصيد الدولي

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83285
منذ 32 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

انا
ممكن
عندما يغيب المساء
الي يدور الشره قدره مايجيه
عندما يغيب
الله المستعان بعض الناس ثقيل طينه
عندما يغيب المساء
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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