بالفيديو.. زائر أمريكي خلال زيارته لمعرض الصقور والصيد الدولي : حظيت بمعاملة ملكية

الرياض (صدى):
كشف زائر أمريكي عن تجربته خلال زيارته لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي، مؤكدًا أنه حضر إلى المعرض وشاهد الأسـلحة والصقور وتعرف على ثقافة المملكة.
وقال الزائر سلام حسن، من الولايات المتحدة خلال مقطع فيديو نشرته وكالة " واس " : جئت هنا إلى المملكة كسائح عندما فتحت السياحة، وحصلت على تأشيرة الدخول إلكترونياً خلال 10 دقائق فقط.
وتابع أن الصقور كانت أفضل شئ بالنسبه له، بالإضافة إلى قسم السيارات، الذي يحتوي على أكثر المركبات تطوراً، وكذلك الفنانون الذين قدموا الفن المحلي.
وأعرب عن إعجابه بالفنانين الذين يقدمون الفن المحلي، قائلا " لقد تفاجئت بكم عدد الفنانين الموجودين هنا ومدى روعة أعمالهم.
وأشار إلى أنه عندما وصل إلى المملكة حظي بمعاملة ملكية، مؤكدًا أن الأشخاص الحاضرين كانوا في غاية الكرم معه.