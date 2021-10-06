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خطوات تصحيح أوضاع مقدمي الخدمات البريدية دون ترخيص والمهلة المتبقية

منذ 58 دقيقة
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خطوات تصحيح أوضاع مقدمي الخدمات البريدية دون ترخيص والمهلة المتبقية

الرياض (صدى):
دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة التجارة والمركز الوطني للتنافسية، المنشآت والأفراد العاملين في تقديم الأنشطة المتعلقة بالخدمات البريدية في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة إلى تصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة التصحيحية التي تبقى منها 15 يوماً، بهدف حماية حقوق المستفيدين من الخدمات البريدية وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم وتحقيق المنافسة العادلة في السوق.

وأوضحت الهيئة أن المهلة التي أطلقتها في 22 / 09 / 1442هـ الموافق 04 / 05 / 2021م تتيح لمقدمي أنشطة خدمات البريد في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة؛ تصحيح أوضاعهم منذ دخول المهلة حيّز التنفيذ، ولمدة 6 أشهر تنتهي في 15 ربيع الأول 1443هـ الموافق 21 أكتوبر 2021م.

وكشفت الهيئة، خطوات تصحيح أوضاع مقدمي الخدمات البريدية دون ترخيص، والتي تتضمن: سداد الرسوم الإدارية لتكاليف إصدار الترخيص، التحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، تقديم طلب عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني، تقديم كافة المستندات والاشتراطات المطلوبة، إصدار الترخيص إلكترونيًا.

وبيّنت الهيئة أن المهلة المحددة لمخالفي أنشطة الخدمات البريدية مهدت الطريق لإصدار التصاريح اللازمة لممارسة أنشطة القطاع في الخدمات البريدية " نقل الرسائل، نقل الطرود، صناديق البريد، البريد الرسمي، الخدمات البريدية المالية، محطات الطرود، وخدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية " ، لافتة إلى أن إصدار التراخيص يتم عبر موقعها الالكتروني.

وشددت الهيئة على أن تقديم خدمات الأنشطة البريدية في المملكة من دون ترخيص بعد انتهاء المهلة المحددة؛ يُعرّض المنشأة المخالفة إلى العقوبات والغرامات المقررة نظاماً لدى جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، التي تصل إلى إيقاع الغرامات المالية وإغلاق السجل التجاري وإيقاف المنشأة.

 

المملكة
وزارة التجارة
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
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المهلة
تصحيح أوضاع
مقدمي الخدمات البريدية دون ترخيص

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135658
منذ 24 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

انا
ممكن
عندما يغيب المساء
الي يدور الشره قدره مايجيه
عندما يغيب
الله المستعان بعض الناس ثقيل طينه
عندما يغيب المساء
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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