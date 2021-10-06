بالفيديو.. مستشارة قانونية توضح عقوبة انتهاك البيانات

الرياض (صدى):
أوضحت المستشارة القانونية نوال الشمري، التعاملات التي تُعتبر انتهاك للبيانات، مشيرة إلى أن مرتكبها معرضين للعقوبة.
وقالت الشمري خلال حديثها في برنامج " صباح السعودية " : سدايا اطلقت توعية في هذا النظام لتوعية الفرد والمجتمع حيث أدرج النظام بعض الممارسات الخاطئة التي يشملها هذا النظام .
وأضافت ومن هذه الممارسات " تقديم معلومات زائد عن الخدمة التي سأحصل عليها، حيث ذلك يعرض بيانات الشخص للاختراق، حيث هناك جهات تشتري الأرقام وتستخدم في طريقة غير شرعية.
وأشارت إلى أن يعرض الشخص للعقوبة وغرامة 5 ملايين ريال وفي حال تكرار العقوبة تتضاعف الغرامة.