تعديلات جديدة على سُمك الأعمدة وارتفاع أسقف المباني السكنية بـ"كود البناء"

الرياض (صدى):
أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تعديلات جديدة في متطلبات كود البناء للمباني السكنية، وتحديدًا فيما يتعلق بسمك الأعمدة وارتفاع الأسقف، والتي تضمنت أن يكون ارتفاع الأسقف مفتوحاً بدلاً من تحديده بـ 3.65 متر، في حين أصبح عرض العمود لا يقل عن 20 سنتمترا بدلاً من 25 سنتمترًا.
وجاء هذا التعديل بناءً على ما رُصد عبر القنوات الاتصالية الرسمية المختلفة وورش العمل من تحديات واجهت المكاتب الهندسية والمستفيدين في تنفيذ التصاميم للمباني السكنية، وتسهيلًا على المكاتب الهندسية والمستفيدين.
ومن الجدير بالذكر، أن كود البناء يضم مجموعة من الاشتراطات التي تحقق السلامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وترشيد المياه والطاقة، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.