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تعديلات جديدة على سُمك الأعمدة وارتفاع أسقف المباني السكنية بـ"كود البناء"

منذ ساعة
1919
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تعديلات جديدة على سُمك الأعمدة وارتفاع أسقف المباني السكنية بـ"كود البناء"

الرياض (صدى):
أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تعديلات جديدة في متطلبات كود البناء للمباني السكنية، وتحديدًا فيما يتعلق بسمك الأعمدة وارتفاع الأسقف، والتي تضمنت أن يكون ارتفاع الأسقف مفتوحاً بدلاً من تحديده بـ 3.65 متر، في حين أصبح عرض العمود لا يقل عن 20 سنتمترا بدلاً من 25 سنتمترًا.

وجاء هذا التعديل بناءً على ما رُصد عبر القنوات الاتصالية الرسمية المختلفة وورش العمل من تحديات واجهت المكاتب الهندسية والمستفيدين في تنفيذ التصاميم للمباني السكنية، وتسهيلًا على المكاتب الهندسية والمستفيدين.

ومن الجدير بالذكر، أن كود البناء يضم مجموعة من الاشتراطات التي تحقق السلامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وترشيد المياه والطاقة، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

المملكة
المباني السكنية
كود البناء
الأعمدة
الشؤون البلدية والقروية والإسكان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135658
منذ 45 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

انا
ممكن
عندما يغيب المساء
الي يدور الشره قدره مايجيه
عندما يغيب
الله المستعان بعض الناس ثقيل طينه
عندما يغيب المساء
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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