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الحاجة ام الاختراع
منذ 3 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135658
منذ 35 دقيقة
اختراع ابو هنااد وابو بنقااال..
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أحدث التعليقات
انا
ممكن
عندما يغيب المساء
الي يدور الشره قدره مايجيه
عندما يغيب
الله المستعان بعض الناس ثقيل طينه
عندما يغيب المساء
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
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