نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ابنة عمرو دياب: "والدي لا ينفق علي"

منذ 3 ساعات
1918
1
ابنة عمرو دياب: "والدي لا ينفق علي"

القاهرة (صدى):
كشفت ابنة النجم المصري، عمرو دياب، "نور" أسرارا جديدة عن علاقتها بأسرتها وخاصة والدها.

وقالت الفتاة خلال فيديو لها عبر حسابها على "إنستغرام"، إنها مستقلة مادياً عن أسرتها، ولا تحصل على أموال من والدها عمرو دياب ولا ينفق عليها منذ سنوات، لأنها شخصية عصامية وتحرص على الإنفاق على نفسها.

وأضافت أنها رأته لآخر مرة قبل أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها مستقلة عن أسرتها وتعيش بمفردها في لندن، وتعمل في مجال الموضة.

وأكدت على أن انتقالها إلى القاهرة أمر صعب في الوقت الحالي، لأنها ستبحث عن منزل هناك.

وأشارت نور عمرو دياب حبها لأغنية "نور العين"، حيث أنها تفكر في عمل فيديو راقص لها على الأغنية،.

 

فن
عمرو دياب
اسرار
نور عمرو دياب
نور العين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135658
منذ 58 دقيقة
نسأل الله العفو والعافيه ، وان لايبلانا بما أُبتليتوا به .. آمين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

انا
ممكن
عندما يغيب المساء
الي يدور الشره قدره مايجيه
عندما يغيب
الله المستعان بعض الناس ثقيل طينه
عندما يغيب المساء
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

أخر الأخبار

اشتراط التحصين بجرعتين قبل الصعود إلى الطائرة على الرحلات الداخلية‏
اشتراط التحصين بجرعتين قبل الصعود إلى الطائرة على الرحلات الداخلية‏
منذ 17 دقيقة 1346
بالفيديو.. ياسر المسحل: خاطبنا الفيفا لاستضافة كأس العالم للأندية
بالفيديو.. ياسر المسحل: خاطبنا الفيفا لاستضافة كأس العالم للأندية
منذ 26 دقيقة 1443
بالفيديو.. مسؤول ألماني: نعمل مع السعودية على وقف التدخل الإيراني في اليمن
بالفيديو.. مسؤول ألماني: نعمل مع السعودية على وقف التدخل الإيراني في اليمن
منذ 37 دقيقة 1446
خطوات تصحيح أوضاع مقدمي الخدمات البريدية دون ترخيص والمهلة المتبقية
خطوات تصحيح أوضاع مقدمي الخدمات البريدية دون ترخيص والمهلة المتبقية
منذ 57 دقيقة 1533
بالفيديو.. زائر أمريكي خلال زيارته لمعرض الصقور والصيد الدولي : حظيت بمعاملة ملكية
بالفيديو.. زائر أمريكي خلال زيارته لمعرض الصقور والصيد الدولي : حظيت بمعاملة ملكية
منذ ساعة 1695
وفاة الشيخ بداح الفغم والد اللواء عبد العزيز الفغم
وفاة الشيخ بداح الفغم والد اللواء عبد العزيز الفغم
منذ ساعة 12599
تعديلات جديدة على سُمك الأعمدة وارتفاع أسقف المباني السكنية بـ"كود البناء"
تعديلات جديدة على سُمك الأعمدة وارتفاع أسقف المباني السكنية بـ"كود البناء"
منذ ساعة 1917
يسرا تهاجم مدير مهرجان الجونة: «خطأكم لا يمكن السكوت عليه»
يسرا تهاجم مدير مهرجان الجونة: «خطأكم لا يمكن السكوت عليه»
منذ ساعة 959
حقيقة وفاة مؤمن زكريا وأول تعليق من زوجته
حقيقة وفاة مؤمن زكريا وأول تعليق من زوجته
منذ ساعة 2042
تصرف غريب من امرأة داخل محطة وقود
تصرف غريب من امرأة داخل محطة وقود
منذ ساعة 625