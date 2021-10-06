ابنة عمرو دياب: "والدي لا ينفق علي"

القاهرة (صدى):
كشفت ابنة النجم المصري، عمرو دياب، "نور" أسرارا جديدة عن علاقتها بأسرتها وخاصة والدها.
وقالت الفتاة خلال فيديو لها عبر حسابها على "إنستغرام"، إنها مستقلة مادياً عن أسرتها، ولا تحصل على أموال من والدها عمرو دياب ولا ينفق عليها منذ سنوات، لأنها شخصية عصامية وتحرص على الإنفاق على نفسها.
وأضافت أنها رأته لآخر مرة قبل أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها مستقلة عن أسرتها وتعيش بمفردها في لندن، وتعمل في مجال الموضة.
وأكدت على أن انتقالها إلى القاهرة أمر صعب في الوقت الحالي، لأنها ستبحث عن منزل هناك.
وأشارت نور عمرو دياب حبها لأغنية "نور العين"، حيث أنها تفكر في عمل فيديو راقص لها على الأغنية،.