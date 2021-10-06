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ريهام سعيد: تعرضت للسحر الأسود وأنهار أثناء الصلاة

منذ 15 ساعة
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ريهام سعيد: تعرضت للسحر الأسود وأنهار أثناء الصلاة

القاهرة (صدى):
ذكرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد في فجر اليوم الأربعاء، أنها تعرضت للسحر الأسود بعد حلقاتها مع الخمس بنات الممسوسين والتي لاقت نجاحات ساحقة ومشاهدات عالمية.

وقالت ريهام سعيد، أنها حينما ذهبت لمنزل 5 بنات أثناء برنامجها، قالوا لها إن البيت تحته آثار ولذلك حدث لهم مسّ، وأنها كانت جريئة ومن الناس التي لا تقتنع بفكرة المس، لافته: "أنا حياتي بايظة تماما، أولادي كويسين وجوزي كويس، لكن حياتي مش ماشية في سياقها العادي وبيحصل حاجات كتير قوي مش ماشية مع الواقع" .

وأضافت: "قضيتي إني مؤمنة إن كل شوية بيتعمل لي سحر بوقف الحال والشغل والمرض والطلاق، والناس بتاعة ربنا اللي مش بيبقى ليها في الدجل والشعوذة، بيقولولي إن أنا معمول لي سحر وكل ما يتفك الجهة دي بتجدده، وللأسف هي مش جهة واحدة اللي بتعمل كده.. ناس كتير أوي وأسبابهم مختلفة".

وتابعت الإعلامية المصرية: "كل ما أجي أمسك سبحة لأعمل أذكار الصباح والمساء يحصل حاجة ومعرفش أقولها.. فعلاً الحاجات دي مُتعبة والناس اللي بتعمل فيّ كده مش عايزة تهدأ غير لما يتقضي علىّ خالص.. أنا زهقت وفكرة أن حد يأذيني بتبقى صعبة أوي".

واستطردت: "عايزة اقرأ سورة البقرة كل يوم وعايزة أعمل أذكار الصباح والمساء وبدعي ربنا أن يبعد عني هذا السحر، والحسد صعب.. أنا لما بصلي بنهار من الدموع وقرأت لشيوخ بيقولوا أن ده من علامات الحسد".

الصلاة
ريهام سعيد
السحر الأسود
فن ومشاهير

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135698
منذ 13 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1887
منذ ساعة
الله يصرف عنك الشر بأنواعه

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