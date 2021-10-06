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الإمارات تعلن انتهاء أزمة كورونا لديها وعودة الحياة لطبيعتها

منذ ساعة
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الإمارات تعلن انتهاء أزمة كورونا لديها وعودة الحياة لطبيعتها

أبو ظبي (صدى):
أعلن ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خروج الإمارات من أزمة كورونا وبداية عودة الحياة إلى طبيعتها في الدولة.

وقال الشيخ محمد بن زايد: “خرجنا من أزمة كورونا بخير وتعلمنا منها دروساً وتجارب عديدة، ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات”.

وأضاف: “حياتنا لازم ترجع لوضعها الطبيعي يمكن عاداتنا تتغير بعض الشيء في عدد من الأمور مثل ظروف العمل أو التعليم أو حياتنا الخاصة، تجاوزنا هذه الأزمة بتجارب دفعنا ضريبتها ولكن تعلمنا الكثير”.

الإمارات
التعليم
كورونا
محمد بن زايد آل نهيان
أزمة كورونا
ظروف العمل

التعليقات

dfs
dfs عدد التعليقات : 268
منذ 54 دقيقة
كورونا مزحة ثقيلة من اجهزة الاستخبارات
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135643
منذ 3 دقائق
تماام ..

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