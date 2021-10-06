ترامب خارج قائمة أغنى 400 أمريكيًا

واشنطن (صدى):
خرج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من قائمة مجلة فوربس لأغنى 400 أمريكيًا؛ حيث تقدر قيمة ثروته حاليا بنحو 2.5 مليار دولار، مما يجعله أقل بـ 400 مليون دولار من الحد المقرر لإدراجه في قائمة هذا العام.
وكان ترامب قد احتل المرتبة 339 في الترتيب العام الماضي، لكن فوربس قالت إنه لم يلحق بأي من المراكز الـ 400 الأولى هذا العام حيث انخفضت ثروته بمقدار 600 مليون دولار منذ بداية الجائحة.
وازدهرت أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة والأصول الأخرى في حقبة كورونا، لكن الممتلكات في المدن الكبرى ، التي تشكل الجزء الأكبر من ثروة ترامب ، قد ضعفت، مما أخرج الرئيس الأمريكي السابق من النادي الأكثر تميزا.