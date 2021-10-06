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ظاهرة فلكية مثيرة: المريخ في الإقتران الشمسي الجمعة المقبل

منذ ساعتين
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ظاهرة فلكية مثيرة: المريخ في الإقتران الشمسي الجمعة المقبل

جدة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن كوكب المريخ سيمر بالقرب من الشمس يوم الجمعة 8 اكتوبر 2021 من منظورنا على الأرض عند الساعة 06:35 صباحاً بتوقيت السعودية (03:35 صباحاً بتوقيت غرينتش) وسوف يفصل بينهما 0°39′ درجة وهذا سيجعله غير مرصودا تماما لعدة اسابيع حيث سيكون مطموس في وهج الشمس.

المريخ سيكون في الجانب البعيد من النظام الشمسي بالنسبة لنا من الارض وكذاك في ابعد نقطة على مسافة 393,442,400 كيلومتر (نظرا لان الكوكبين سيكونان على جانبين متقابلين من النظام الشمسي.

اذا كان يمكن رصد كوكب المريخ في هذا الوقت فسوف يكون حجمه الظاهري صغيرا يبلغ قطره 3.6 دقيقة قوسية وسيكون خافتاً نظراً للمسافة الكبيرة .

خلال الأسابيع التالية سوف يعود كوكب المريخ للظهور من جديد حيث سيصبح مرئيا تدريجيا في سماء الفجر، وبعد حوالي العام سوف يصل الى حالة التقابل حيث سيكون مرئيا طوال الليل في ذلك الوقت.

يجب التذكير بعدم محاولة استخدام المنظار او التلسكوب لرصد المريخ في الوقت الحالي نظرا لقربة من الشمس وهذا خطير لان الشمس قد تصبح في مجال رؤية تلك الاجهزة ما قد يتسبب بأضرار العين.

ستكون الفرصة الحقيقية لرصد كوكب المريخ بالعين المجردة في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2021 حيث يرصد منخفضا باتجاه الافق الشرقي قبل شروق الشمس ، وفي النصف الاول من العام 2022 سوف يزداد لمعان المريخ تدريجيا الى يصبح ملاحظا في السماء في ربيع 2022.

جدة
الجمعية الفلكية بجدة
المريخ
فلكية جدة
الشمس
ماجد ابوزاهرة
الإقتران الشمسي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135635
منذ ساعة
سبحان خالق الافلاك ومدبرها بعلمه وحكمته ..

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