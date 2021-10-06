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الشاي الأخضر يقلل أعراض التهاب المفاصل

منذ ساعتين
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الشاي الأخضر يقلل أعراض التهاب المفاصل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام، غني بالعناصر الغذائية وقليل الكوليسترول على إنقاص الوزن، ما يقلل الضغط الواقع على مفاصلك، فيما أشيد بالشاي الأخضر لفوائده الصحية العديدة.

ويساعد الشاي الأخضر في إنقاص الوزن إلى تنظيف بشرتك، لهذا المشروب العديد من الصفات الطبية. ويمكن للمشروب أن يقلل من أعراض التهاب المفاصل، كما أنه مليئا بالبوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الالتهاب وتبطئ معدل تلف الغضاريف.

ويعمل على زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، كما يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، والذي يمكن أن يخفف بعض الضغط عن مفاصلك، وهناك بعض الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل: الأسماك الزيتية، زيت الزيتون البكر الممتاز، الألبان، خضروات ذات أوراق داكنة، البروكلي، الثوم، المكسرات.

 

 

التهاب المفاصل
الشاي الأخضر
نظام غذائي
فوائد صحية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135635
منذ ساعة
كلام حلو ..

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