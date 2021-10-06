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محاكمة زوجة البشير بتهمة الفساد

منذ ساعة
1925
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محاكمة زوجة البشير بتهمة الفساد

الخرطوم (صدى):
كشفت تقارير سودانية، أن وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، ستخضع للمحاكمة منتصف أكتوبر الجاري في قضية اتهامها بتجاوزات وتملك أراض سكنية وعقارات، دون وجه حق.

وذكرت التقارير أن زوجة الرئيس المعزول تواجه تهماً على خلفية بلاغات مقدمة بشأن «مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وتعديلاته في عام 1996».

وأضافت أن النيابة العامة أودعت أمام منصة محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، ملف بلاغ السيدة وداد للنظر فيه.

وأحالت النيابة العامة السودانية ملف البلاغ ضد زوجة الرئيس المعزول إلى محكمة الفساد، بجانب بلاغين آخرين يتعلّقان باثنين من رموز النظام السابق، وهما وزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبدالباقي عبد الفضيل، ومسؤول الإيرادات بالقصر الجمهوري أحمد محمد علي حسن (الفششوية).

السودان
الفساد
البشير
زوجة البشير
واد بابكر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135632
منذ 28 دقيقة
راحت فيها الزوله ، بس جيبوا معاها مزه المسند وحاكموهااا .. ليش تحاكم الزوله لوحدهااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135632
منذ 22 دقيقة
راحت فيها الزوله ، بس جيبوا معاها موزه المسند وحاكموهااا معاهاا .. ليش تحاكمون الزوله لوحدهااا ..

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أحدث التعليقات

سهيل - S’hil
ياخي العراق افلام مالها نهاية .. الله يرحم حالهم
ابوعبدالله الحمود
الجمهور بمدرجات الملاعب يتزاحمون وجالسين جنب بعض ما تكلمتوا جت على هالمساكين
ابو محمد 😎 ✍️
كلام حلو ..
قرم
يععععععع وينك يا وزير التعليم عن هالمدرسه، ومديرتها؟؟ كورونا ماراحت يااولياء امور طالبات هذه المرسه.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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