محاكمة زوجة البشير بتهمة الفساد

الخرطوم (صدى):
كشفت تقارير سودانية، أن وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، ستخضع للمحاكمة منتصف أكتوبر الجاري في قضية اتهامها بتجاوزات وتملك أراض سكنية وعقارات، دون وجه حق.
وذكرت التقارير أن زوجة الرئيس المعزول تواجه تهماً على خلفية بلاغات مقدمة بشأن «مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وتعديلاته في عام 1996».
وأضافت أن النيابة العامة أودعت أمام منصة محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، ملف بلاغ السيدة وداد للنظر فيه.
وأحالت النيابة العامة السودانية ملف البلاغ ضد زوجة الرئيس المعزول إلى محكمة الفساد، بجانب بلاغين آخرين يتعلّقان باثنين من رموز النظام السابق، وهما وزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبدالباقي عبد الفضيل، ومسؤول الإيرادات بالقصر الجمهوري أحمد محمد علي حسن (الفششوية).