بالصور.. لوحة بسيطة بيد محمد علي كلاي تباع بمبلغ ضخم

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير عن بيع لوحة رسمت بالقلم اللباد "الفلوماستر" عن رياضة الملاكمة رسمها أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي، بأكثر من 425 ألف دولار في مزاد علني في نيويورك.
وذكرت التقارير أن اللوحة المسماة "ستينغ لايك بي" أو "ألسع كالنحلة"، التي رسمها محمد علي على ورقة عام 1978، أكثر الأعمال المطلوبة بين أكثر من 20 لوحة لبطل العالم السابق في الوزن الثقيل، عكست اهتمامه بالدين والعدالة الاجتماعية وبمسيرته كملاكم.
وأشارت التقديرات التي سبقت عملية البيع إلى سعر يتراوح بين 40 و60 ألف دولار، بحسب ما ذكرت رويترز.
وكُتبت على اللوحة عبارة "أحلق كالفراشة وألسع كالنحلة!" حيث يقولها ملاكم خسر أمام منافس رفع ذراعيه عاليا دلالة على انتصاره واشتهر بطل العالم للوزن الثقيل باستخدام هذه العبارة ليصف أسلوبه في الملاكمة.
وقالت دار بونهامز للمزادات إن 26 لوحة فنية من عمل محمد علي بيعت مقابل 945,524 دولارا إجمالا، أي أكثر من 3 أضعاف الحد الأدنى للتقديرات الأولية.