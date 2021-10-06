بالفيديو.. زارا البلوشي: أصدقائي يرفضون الظهور معي خوفًا من غضب زوجاتهم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكدت الفنانة العمانية المقيمة في المملكة، زارا البلوشي، أن أصدقائها المقربين يرفضون الظهور معها عبر الفيديوهات التي تنشرها على حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، خوفًا من غضب زوجاتهم.
ونشرت زارا البلوشي، مقطع فيديو يكشف وجود أحد أصدقائها المقربين معها في أحد المطاعم ورفضه عدم الظهور في الفيديو خوفاً من خطيبته التي تمنعه من الظهور عبر تطبيق سناب شات، حيث قالت: "اليوم جئت لكي أتناول المعكرونة مع أحد أصدقائي، ولكني لا أستطيع إظهاره، هل تعلمون لماذا؟ لأن خطيبته تمنعه من ذلك".
وأضافت: "لقد تزوج جميع أصدقائي، ولله الحمد ما عدا أنا الوحيدة التي لم تتزوج بعد، وأصدقائي كلهم لا يستطيعون الظهور بسبب زوجاتهم اللاتي تمنعهم من الظهور معي عبر تطبيق سناب شات، وهم لا يريدون أن يغضبوا زوجاتهم، ولا خطيباتهم"؛ لتطلق على صديقها لقب "الصديق السري"، والذي وجهت له حديثها في الفيديو قائلة: "لا تخف لن تغضب خطيبتك، هل أصورك الآن؟ لايزال يرفض إنه حقاً لا يريد الظهور".