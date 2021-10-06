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بالفيديو.. زارا البلوشي: أصدقائي يرفضون الظهور معي خوفًا من غضب زوجاتهم

منذ ساعتين
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بالفيديو.. زارا البلوشي: أصدقائي يرفضون الظهور معي خوفًا من غضب زوجاتهم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكدت الفنانة العمانية المقيمة في المملكة، زارا البلوشي، أن أصدقائها المقربين يرفضون الظهور معها عبر الفيديوهات التي تنشرها على حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، خوفًا من غضب زوجاتهم.

ونشرت زارا البلوشي، مقطع فيديو يكشف وجود أحد أصدقائها المقربين معها في أحد المطاعم ورفضه عدم الظهور في الفيديو خوفاً من خطيبته التي تمنعه من الظهور عبر تطبيق سناب شات، حيث قالت: "اليوم جئت لكي أتناول المعكرونة مع أحد أصدقائي، ولكني لا أستطيع إظهاره، هل تعلمون لماذا؟ لأن خطيبته تمنعه من ذلك".

وأضافت: "لقد تزوج جميع أصدقائي، ولله الحمد ما عدا أنا الوحيدة التي لم تتزوج بعد، وأصدقائي كلهم لا يستطيعون الظهور بسبب زوجاتهم اللاتي تمنعهم من الظهور معي عبر تطبيق سناب شات، وهم لا يريدون أن يغضبوا زوجاتهم، ولا خطيباتهم"؛ لتطلق على صديقها لقب "الصديق السري"، والذي وجهت له حديثها في الفيديو قائلة: "لا تخف لن تغضب خطيبتك، هل أصورك الآن؟ لايزال يرفض إنه حقاً لا يريد الظهور".

سناب شات
زارا البلوشي
أصدقاء
فن ومشاهير

التعليقات

سعووود
سعووود عدد التعليقات : 112
منذ ساعة
انا مستعد اظهر معاك في اي مكان وكل مكان .. بس اسمحيلي اتواصل معاك يا برنسيسة الشاشة عشان ننسق كيف نتقابل
قرم
قرم عدد التعليقات : 473
منذ ساعة
سؤال يسدح نفسه.
هذا اللي يظهر معك واللي غيره.
هل يرضى ان زوجته يكون لها صديق مثلها مثله؟؟
وهل يرض ان تقول له زوجته خرجت مع صديقي للمطعم ورجعت؟
ماهو شعوره واحساسه.
كذلك الزوجه فهي تسح اكثر منك ياصديقها السري.
ولو كان شي عادي كان ظهر هو وغيره للعلن .
لكن عارف انه مخزي.
ف م ش
ف م ش عدد التعليقات : 221
منذ 51 دقيقة
اتي اعيهم واحد شباتي وشاي حليب وراح تصفا النفوس يا سيندرلا خان
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 134
منذ 32 دقيقة
لانهم يعرفون صداقتهم للمراءه غير جائز وغير مقبول لايختلي رجل بامراءه الا كان الشيطان ثالثهم

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واضح ***وصريح
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قرم
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قرم
الحل مايبيله تفكير يا ابو فواز. اتوقع من ايام جيلك المخضرم وانت عارف ان المفروض حارس المدرسه ينادي بمكبر الصوت ، ويكون هو وحده...
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الله يرحمهم ويغفر لهم ووالداي وجميع أموات المسلمين..

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