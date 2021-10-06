نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

يوم المعلم

منذ 3 ساعات
857
3
عبدالله العامري
عبدالله العامري

(صدى):
هو من أفنى حياته بين حروف الهجاء تلقيناً لمن لا يجد إلى ذلك سبيلا هو من قلب صفحات الكتاب شرحاً وتفصيلا هو من مسح على رؤوس الأطفال حبًا وأنطقهم الكلمة وردا واستقى عروق العلم نبعاً ورسم طريق الهداية نوراً هو من أخذ بيدي وأنار فكري وأبهج نفسي وأنطق لساني إعرابًا وشعرا ونثرا وحكمة وعلما هو الواقف أمام الجميع أبا وأخا وصديقا ومربيا وموجها وأنيسا هو الذي يُهاب قديماً ويُحترَم حديثاً لأنه القدوة هو الذي لا يشعر بالملل ولا بالضجر هو من يعلم الجميع ليكونوا سواسية في طلب العلم والصف.

إنه اليوم العالمي للمعلم هو البدايه في كل شيء هو النور الذي يشع في نهوض الأمم لا يكفيه يوم يمر مرور الكرام هكذا مع شروق الشمس ويختفى مع غروبها إن شمس المعلم مشرقة في نفوسنا وفي مكاتب أعمالنا وفي حضاراتنا هو الذي ما زالت طبشورة العلم يخط بها في سبورة الدرس بحروف جميله هو الذي ما زالت عصاه فيها إصرار الحزم وإصرار التوجيه والتربية السليمة .

إن هذا المعلم هو القاضي والطيار والطبيب والمهندس والتلميذ والجندي والضابط هو مزيج الورد الذي أشعل نور العلم في طريق الأمم هو كل شيء يقول الشاعر أحمد شوقي وقد شفى نفوسنا بهذا المدح الجميل تبجيلا:

قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا .. كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا

أَعَلِمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ مِنَ الَّذي يَبني وَيُنشِئُ أَنفُساً وَعُقولا

سُبحانَكَ اللَهُمَّ خَيرَ مُعَلِّمٍ عَلَّمتَ بِالقَلَمِ القُرونَ الأولى

أَخرَجتَ هَذا العَقلَ مِن ظُلُماتِهِ وَهَدَيتَهُ النورَ المُبينَ سَبيلا

وَطَبَعتَهُ بِيَدِ المُعَلِّمِ تارَةً صَدِئَ الحَديدُ وَتارَةً مَصقولا

أَرسَلتَ بِالتَوراةِ موسى مُرشِداً وَاِبنَ البَتولِ فَعَلِّمِ الإِنجيلا

وَفَجَرتَ يَنبوعَ البَيانِ مُحَمَّداً فَسَقى الحَديثَ وَناوَلَ التَنزيلا

لقد أشرقت الشمس اليوم تحمل اسمه وغربت وقد ذبل ورده لأنها مرت مرور الكرام كالذي يكفيه أن يلوح بيده في الفضاء صامتاً ، ما زال راس المعلم تتهادى إليه القبل لانه يستحق ذلك ، هذا هو المعلم والأستاذ يقف الاحترام مبتسماً أمامه ، والخجل تقديرا لشخصه ولاهتمامه ، والفخر منتشيا لوفائه .

ابتسم أيها الأنيق هكذا نعيش في الحياه

أبو خالد

التعليقات

ابو معتز
ابو معتز عدد التعليقات : 3
منذ 52 دقيقة
لك كل التقدير والاحترام ابوخالد العامري
ابو معتز
ابو معتز عدد التعليقات : 3
منذ 52 دقيقة
لك كل التقدير والاحترام ابوخالد العامري
ابو معتز
ابو معتز عدد التعليقات : 3
منذ 52 دقيقة
لك كل التقدير والاحترام ابوخالد العامري

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سهيل - S’hil
ياخي العراق افلام مالها نهاية .. الله يرحم حالهم
ابوعبدالله الحمود
الجمهور بمدرجات الملاعب يتزاحمون وجالسين جنب بعض ما تكلمتوا جت على هالمساكين
ابو محمد 😎 ✍️
كلام حلو ..
قرم
يععععععع وينك يا وزير التعليم عن هالمدرسه، ومديرتها؟؟ كورونا ماراحت يااولياء امور طالبات هذه المرسه.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

أخر الأخبار

الشاي الأخضر يقلل أعراض التهاب المفاصل
الشاي الأخضر يقلل أعراض التهاب المفاصل
منذ 43 دقيقة 1484
مخزونات النفط الأميركية ترتفع بواقع 951 ألف برميل
مخزونات النفط الأميركية ترتفع بواقع 951 ألف برميل
منذ 53 دقيقة 1511
بالفيديو.. تكدس أمام مدرسة في الرياض
بالفيديو.. تكدس أمام مدرسة في الرياض
منذ ساعة 13133
بالفيديو.. زارا البلوشي: أصدقائي يرفضون الظهور معي خوفًا من غضب زوجاتهم
بالفيديو.. زارا البلوشي: أصدقائي يرفضون الظهور معي خوفًا من غضب زوجاتهم
منذ ساعة 975
محاكمة زوجة البشير بتهمة الفساد
محاكمة زوجة البشير بتهمة الفساد
منذ ساعة 1905
بيع لوحة بسيطة لأسطورة الملاكمة محمد علي بأكثر من 425 ألف دولار
بيع لوحة بسيطة لأسطورة الملاكمة محمد علي بأكثر من 425 ألف دولار
منذ ساعة 1766
مواقف بطولية للملك سلمان في الدفاع عن مصر
مواقف بطولية للملك سلمان في الدفاع عن مصر
منذ ساعة 1932
قصة توبيخ الملك فيصل لخادمه في هزيمة مصر 67 وقطعه للنفط عن الغرب في حرب أكتوبر
قصة توبيخ الملك فيصل لخادمه في هزيمة مصر 67 وقطعه للنفط عن الغرب في حرب أكتوبر
منذ ساعة 2271
طلاب من مدرسة ثانوية الرياض عام 1396هـ
طلاب من مدرسة ثانوية الرياض عام 1396هـ
منذ ساعتين 675
هيفاء وهبي أمام سيارة فارهة: "مالقوش في الورد عيب"
هيفاء وهبي أمام سيارة فارهة: "مالقوش في الورد عيب"
منذ ساعتين 1450