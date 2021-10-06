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طلاب من مدرسة ثانوية الرياض عام 1396هـ
منذ 47 دقيقة
326
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135624
منذ 38 دقيقة
الله يرحم ذيك االايام ، ايام السجاده والكتب .. لهما ذكرى طيبه في نفسي ..
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أحدث التعليقات
الراااااقي
ولا النفيعي ملائم
ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق للجميع ..
أم سكر
الله يعوض عليها في الجنه . ليش ما تكون في عقوبه ؟ ضيع عمرها و حرمها من حقها و هو عايش حياته . و...
ابو محمد 😎 ✍️
مامعه حق ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم ذيك االايام ، ايام السجاده والكتب .. لهما ذكرى طيبه في نفسي ..
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