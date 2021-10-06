فهد بن جمعة يكشف أهمية "الترفيه" وتأثيره اقتصاديًا

عادل الحربي (صدى):
أكد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، على أهمية دور صناعة الترفيه، اقتصاديًا.
وقال ابن جمعة: "تلعب صناعة الترفيه من مهرجانات ومواسم وفعاليات، دوراً اقتصادياً مهمّاً من خلال التوسع في الاستثمارات، وتوفير العديد من فرص العمل، حيث تجذب الزوار الذين ينفقون الأموال على العديد من السلع والخدمات، مما يعزز الاقتصاد المحلي سواء في موقع المهرجان أو خارجه".
وتابع: "وبهذا تحدث هذه البرامج تموجاً اقتصادياً مباشراً وغير مباشراً في جميع القطاعات الاقتصادية، من خلال الإنفاق في الموقع من رسوم الدخول، مواقف السيارات، التذاكر،المطاعم والمشروبات، ومن خارجه بالإنفاق على الوقود، المطاعم، الفنادق والقائمة تطول".
وأشار أيضًا إلى التسويق المجاني والإعلان للشركات المحلية داخل هذه المهرجانات، كعوامل لها تأثير هاما على الاقتصاد.