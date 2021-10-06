اختفاء7 فلسطينيين في ظروف غامضة بتركيا

أنقرة (صدى):
ناشد أهالي 7 فلسطينيين، اختفوا في تركيا خلال شهر واحد، في ظروف غامضة، السلطات الفلسطينية لمتابعة الأمر مع المسؤولين الأتراك.
وكشف أعضاء الجالية الفلسطينية في تركيا أنه قبل أكثر من شهر، اختفى 4 فلسطينيين فجأة في مدينة إسطنبول، وبعدها بأيام اختفت حالة أخرى في مدينة قونيا، ثم حالتان على الحدود اليونانية التركية، وأخيرا وقبل أيام اختفت سيدة من مدينة إسطنبول.
وتواصلت أسر المفقودين مع السفير الفلسطيني في تركيا، وكافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية، للبحث عن أبنائهم والتواصل مع المسؤولين الأتراك الذين أكدوا حتى اللحظة عدم معرفتهم بالأمر.