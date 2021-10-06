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اختفاء7 فلسطينيين في ظروف غامضة بتركيا

منذ ساعة
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اختفاء7 فلسطينيين في ظروف غامضة بتركيا

أنقرة (صدى):
ناشد أهالي 7 فلسطينيين، اختفوا في تركيا خلال شهر واحد، في ظروف غامضة، السلطات الفلسطينية لمتابعة الأمر مع المسؤولين الأتراك.

وكشف أعضاء الجالية الفلسطينية في تركيا أنه قبل أكثر من شهر، اختفى 4 فلسطينيين فجأة في مدينة إسطنبول، وبعدها بأيام اختفت حالة أخرى في مدينة قونيا، ثم حالتان على الحدود اليونانية التركية، وأخيرا وقبل أيام اختفت سيدة من مدينة إسطنبول.

وتواصلت أسر المفقودين مع السفير الفلسطيني في تركيا، وكافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية، للبحث عن أبنائهم والتواصل مع المسؤولين الأتراك الذين أكدوا حتى اللحظة عدم معرفتهم بالأمر.

فلسطين
تركيا
اسطنبول
الجالية الفلسطينية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135624
منذ ساعة
الله يردهم لأهاليهم سالمين .. آمين ..

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أحدث التعليقات

الراااااقي
ولا النفيعي ملائم
ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق للجميع ..
أم سكر
الله يعوض عليها في الجنه . ليش ما تكون في عقوبه ؟ ضيع عمرها و حرمها من حقها و هو عايش حياته . و...
ابو محمد 😎 ✍️
مامعه حق ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم ذيك االايام ، ايام السجاده والكتب .. لهما ذكرى طيبه في نفسي ..

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