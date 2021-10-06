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فيديو.. السفير الياباني ينفذ تحديًا بالكرة قبل لقاء الأخضر واليابان

منذ ساعة
1407
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فيديو.. السفير الياباني ينفذ تحديًا بالكرة قبل لقاء الأخضر واليابان

عادل الحربي (صدى):
يترقب الجماهير لقاء المنتخب الوطني ضد اليابان في الجولة الثالثة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022، المقرر غدا الخميس.

وفي هذا السياق، نشر السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، مرتديًا قميص الأخضر، ويقوم باللعب بكرة القدم.

وعلق السفير على المقطع بقوله: "قبل مبارة كرة القدم بين الساموراي الأزرق والصقور الخضرا بيوم واحد تحديت ما تشاهده في الفيديو، أعترف أني مبتدئ للغاية وقليل الخبرة"، مضيفا:"على كل حال أتمنى للمنتخبين بطولةً رائعة في جدة ونتونس سوا".

وكان الأخضر قد فاز بمباراتيه السابقتين على فيتنام وعمان على التوالي، ليتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن أستراليا صاحب الصدارة.

كرة القدم
المنتخب السعودي
كاس العالم
سفير اليابان
السعودية واليابان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135624
منذ ساعة
ممتاز ..

.. ونتمنى الفوز للصقور السعوديه ..

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أحدث التعليقات

الراااااقي
ولا النفيعي ملائم
ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق للجميع ..
أم سكر
الله يعوض عليها في الجنه . ليش ما تكون في عقوبه ؟ ضيع عمرها و حرمها من حقها و هو عايش حياته . و...
ابو محمد 😎 ✍️
مامعه حق ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم ذيك االايام ، ايام السجاده والكتب .. لهما ذكرى طيبه في نفسي ..

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