فيديو.. السفير الياباني ينفذ تحديًا بالكرة قبل لقاء الأخضر واليابان

عادل الحربي (صدى):
يترقب الجماهير لقاء المنتخب الوطني ضد اليابان في الجولة الثالثة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022، المقرر غدا الخميس.
وفي هذا السياق، نشر السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، مرتديًا قميص الأخضر، ويقوم باللعب بكرة القدم.
وعلق السفير على المقطع بقوله: "قبل مبارة كرة القدم بين الساموراي الأزرق والصقور الخضرا بيوم واحد تحديت ما تشاهده في الفيديو، أعترف أني مبتدئ للغاية وقليل الخبرة"، مضيفا:"على كل حال أتمنى للمنتخبين بطولةً رائعة في جدة ونتونس سوا".
وكان الأخضر قد فاز بمباراتيه السابقتين على فيتنام وعمان على التوالي، ليتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن أستراليا صاحب الصدارة.