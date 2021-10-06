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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لاتزال فرصة هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي الى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران (خرخير، شرورة) , ومناطق (جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من من متر الى مترين,وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

مكة
جدة
الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135624
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

الراااااقي
ولا النفيعي ملائم
ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق للجميع ..
أم سكر
الله يعوض عليها في الجنه . ليش ما تكون في عقوبه ؟ ضيع عمرها و حرمها من حقها و هو عايش حياته . و...
ابو محمد 😎 ✍️
مامعه حق ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم ذيك االايام ، ايام السجاده والكتب .. لهما ذكرى طيبه في نفسي ..

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