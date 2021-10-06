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أسامة البشري : بيريرا ليس مصاب .. هو يبحث عن حل للأزمة التي يعيشها الآن
منذ 9 ساعات
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التعليقات
فريق محنشل (مسروق)
عدد التعليقات : 160
منذ 52 دقيقة
بيئة سنافر بس يوطوطون وهو ماهو والف ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
سهيل - S’hil
ياخي العراق افلام مالها نهاية .. الله يرحم حالهم
ابوعبدالله الحمود
الجمهور بمدرجات الملاعب يتزاحمون وجالسين جنب بعض ما تكلمتوا جت على هالمساكين
ابو محمد 😎 ✍️
كلام حلو ..
قرم
يععععععع وينك يا وزير التعليم عن هالمدرسه، ومديرتها؟؟ كورونا ماراحت يااولياء امور طالبات هذه المرسه.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
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