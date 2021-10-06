نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تعويض مواطنة فُصلت من العمل بسبب حملها

منذ ساعة
1445
1
تعويض مواطنة فُصلت من العمل بسبب حملها

الرياض (صدى):
قررت محكمة عمالية، إلزام شركة بتعويض مواطنة عن فصلها عن العمل بعد اكتشاف حملها، إلى جانب تعويضها أجر الإجازة.

وكانت المواطنة، قد تقدمت بدعوى إلى المحكمة العمالية بعد فصلها من العمل بحجة أنها أخفت حملها وقت المقابلة الشخصية.

وأكدت المواطنة أنها لم تكن تعلم حينها أنها حامل خاصة أنها كانت في الشهر الثاني من الحمل وقت التعاقد، بحسب الوطن.

وتبين أن الشركة لم تتبع الإجراءات النظامية في التحقيق مع المدعية، لتحكم المحكمة بالتعويض عن الفصل غير المشروع بأجر شهرين استنادا للمادة الرابعة من العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن يجوز لكل من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت على أن يدفع للطرف الآخر أجر شهرين.

المملكة
نظام العمل
محكمة عمالية
فصل موظفة

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83288
منذ 31 دقيقة
الله كيف تفصل علشان الحمل يبغونها تجهض يعني

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. أعرف هذا يا اخانا المحترم د/ محمد بخش ، البوح هو الإعلان او الإخبار او الإشهار وما إلى ذالك في نفس...
عندما يغيب المساء
الله كيف تفصل علشان الحمل يبغونها تجهض يعني
عندما يغيب المساء
يا محمد بخش اسمهم الزهارين الزهراني
ع. س. ع
انتو ابو الضغط يا خرقة القرنبع
ابو محمد 😎 ✍️
وليش كل هاالتعقيد ...؟؟

أخر الأخبار

فيديو.. السفير الياباني ينفذ تحديًا بالكرة قبل لقاء الأخضر واليابان
فيديو.. السفير الياباني ينفذ تحديًا بالكرة قبل لقاء الأخضر واليابان
منذ 10 دقائق 1063
انتحار عاملة فلبينية داخل محبسها في الكويت
انتحار عاملة فلبينية داخل محبسها في الكويت
منذ 30 دقيقة 203
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
منذ 32 دقيقة 1117
إعادة محاكمة قياديين بأمانة الأحساء في قضية الفساد الشهيرة
إعادة محاكمة قياديين بأمانة الأحساء في قضية الفساد الشهيرة
منذ 38 دقيقة 1254
نوال الزغبي تحيي حفلا ضخما في العراق
نوال الزغبي تحيي حفلا ضخما في العراق
منذ 54 دقيقة 235
تعويض مواطنة فُصلت من العمل بسبب حملها
تعويض مواطنة فُصلت من العمل بسبب حملها
منذ ساعة 1445
محاكمة رجلان انتحلا صفة أمنية وهتكا عرض امرأتين بدبي
محاكمة رجلان انتحلا صفة أمنية وهتكا عرض امرأتين بدبي
منذ ساعة 514
مكة.. أب يرفض تلقي ابنيه اللقاح وزوجته تبحث الإجراء النظامي ضده
مكة.. أب يرفض تلقي ابنيه اللقاح وزوجته تبحث الإجراء النظامي ضده
منذ ساعة 1581
أم تبرر قتل طفليها: أردت إرسالهما إلى الجنة !
أم تبرر قتل طفليها: أردت إرسالهما إلى الجنة !
منذ ساعتين 504
"طيران أديل" توفر وظائف لحديثي التخرج من الجنسين
"طيران أديل" توفر وظائف لحديثي التخرج من الجنسين
منذ ساعتين 1592