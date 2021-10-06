محاكمة رجلان انتحلا صفة أمنية وهتكا عرض امرأتين بدبي

دبي (صدى):
قضت محكمة في دبي، بحبس متهم لمدة شهر لإدانته بتهمة السرقة، وانتحال صفة رجل أمن، وهتك عرض بالإكراه، فيما برأت آخر في نفس القضية.
وتلقت الشرطة بلاغاً من امرأتين أكدتا أنهما أثناء تواجدهما في مركبة أجرة، أوقف شخصان خليجيان المركبة وأبلغا السائق بأنهما من رجال الأمن، ودفع أحدهما قيمة الأجرة، ثم أبلغاهما بأنهما سيوصلانهما لمكان إقامتهما لتفتيشه.
وصعدت المجني عليها الأولى مع أحدهما للشقة وفوجئت به يهتك عرضها بالإكراه ويسرق أموالها، بينما بقيت المجني عليها الأخرى في المركبة ثم قام المتهمان باصطحابهما لمنطقة بعيدة وإنزالهما في وقت متأخر من الليل.
واعترف أحد المتهمين بالجريمة، بينما أنكرها الثاني، ما دعا لطلب حضور المجني عليهما للاستجواب من قبل المحكمة إلا أنهما لم تحضرا ولم تقدما ما يثبت ارتكاب المتهمين الواقعة.