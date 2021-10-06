نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

محاكمة رجلان انتحلا صفة أمنية وهتكا عرض امرأتين بدبي

منذ ساعة
514
1
محاكمة رجلان انتحلا صفة أمنية وهتكا عرض امرأتين بدبي

دبي (صدى):
قضت محكمة في دبي، بحبس متهم لمدة شهر لإدانته بتهمة السرقة، وانتحال صفة رجل أمن، وهتك عرض بالإكراه، فيما برأت آخر في نفس القضية.

وتلقت الشرطة بلاغاً من امرأتين أكدتا أنهما أثناء تواجدهما في مركبة أجرة، أوقف شخصان خليجيان المركبة وأبلغا السائق بأنهما من رجال الأمن، ودفع أحدهما قيمة الأجرة، ثم أبلغاهما بأنهما سيوصلانهما لمكان إقامتهما لتفتيشه.

وصعدت المجني عليها الأولى مع أحدهما للشقة وفوجئت به يهتك عرضها بالإكراه ويسرق أموالها، بينما بقيت المجني عليها الأخرى في المركبة ثم قام المتهمان باصطحابهما لمنطقة بعيدة وإنزالهما في وقت متأخر من الليل.

واعترف أحد المتهمين بالجريمة، بينما أنكرها الثاني، ما دعا لطلب حضور المجني عليهما للاستجواب من قبل المحكمة إلا أنهما لم تحضرا ولم تقدما ما يثبت ارتكاب المتهمين الواقعة.

دبي
منوعات
محكمة
هتك عرض

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135608
منذ 55 دقيقة
سيلاقيان العقاب الصارم ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. أعرف هذا يا اخانا المحترم د/ محمد بخش ، البوح هو الإعلان او الإخبار او الإشهار وما إلى ذالك في نفس...
عندما يغيب المساء
الله كيف تفصل علشان الحمل يبغونها تجهض يعني
عندما يغيب المساء
يا محمد بخش اسمهم الزهارين الزهراني
ع. س. ع
انتو ابو الضغط يا خرقة القرنبع
ابو محمد 😎 ✍️
وليش كل هاالتعقيد ...؟؟

أخر الأخبار

فيديو.. السفير الياباني ينفذ تحديًا بالكرة قبل لقاء الأخضر واليابان
فيديو.. السفير الياباني ينفذ تحديًا بالكرة قبل لقاء الأخضر واليابان
منذ 10 دقائق 1063
انتحار عاملة فلبينية داخل محبسها في الكويت
انتحار عاملة فلبينية داخل محبسها في الكويت
منذ 30 دقيقة 195
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
منذ 32 دقيقة 1117
إعادة محاكمة قياديين بأمانة الأحساء في قضية الفساد الشهيرة
إعادة محاكمة قياديين بأمانة الأحساء في قضية الفساد الشهيرة
منذ 38 دقيقة 1254
نوال الزغبي تحيي حفلا ضخما في العراق
نوال الزغبي تحيي حفلا ضخما في العراق
منذ 54 دقيقة 232
تعويض مواطنة فُصلت من العمل بسبب حملها
تعويض مواطنة فُصلت من العمل بسبب حملها
منذ ساعة 1442
محاكمة رجلان انتحلا صفة أمنية وهتكا عرض امرأتين بدبي
محاكمة رجلان انتحلا صفة أمنية وهتكا عرض امرأتين بدبي
منذ ساعة 514
مكة.. أب يرفض تلقي ابنيه اللقاح وزوجته تبحث الإجراء النظامي ضده
مكة.. أب يرفض تلقي ابنيه اللقاح وزوجته تبحث الإجراء النظامي ضده
منذ ساعة 1581
أم تبرر قتل طفليها: أردت إرسالهما إلى الجنة !
أم تبرر قتل طفليها: أردت إرسالهما إلى الجنة !
منذ ساعتين 504
"طيران أديل" توفر وظائف لحديثي التخرج من الجنسين
"طيران أديل" توفر وظائف لحديثي التخرج من الجنسين
منذ ساعتين 1592