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مكة.. أب يرفض تلقي ابنيه اللقاح وزوجته تبحث الإجراء النظامي ضده

منذ 3 ساعات
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مكة.. أب يرفض تلقي ابنيه اللقاح وزوجته تبحث الإجراء النظامي ضده

مكة المكرمة (صدى):
لجأت امرأة في مكة المكرمة، لبحث الإجراءات النظامية ضد زوجها، بعدما فشلت في إقناعه بضرورة تلقي ابنيهما لقاح كورونا لمواصلة دراستهما.

وروى المحامي فيصل بن تركي تفاصيل القصة، موضحا أنه تلقى اتصالاً من والدة طفلين بمكة المكرمة، تجاوزا العمر المحدد لتلقي لقاح فيروس كورونا، تستشير عن الإجراء النظامي لحالة ابنيها بعد رفض الأب تلقيهما اللقاح.

وأشار المحامي إلى أن تصرف الأب يندرج تحت المادة الثانية من نظام حماية الطفل، وحالات الإهمال التي توجب المساءلة القانونية، بحسب سبق.

ولفت إلى أنه تم توجيه الأم للتواصل مع الرقم المجاني لمساندة الطفل ١١٦١١١ أو مع أقرب مركز شرطة بهذا الشأن.

مكة المكرمة
وزارة الصحة
حماية الطفل
لقاح كورونا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135624
منذ 33 دقيقة
مامعه حق ..

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أحدث التعليقات

الراااااقي
ولا النفيعي ملائم
ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق للجميع ..
أم سكر
الله يعوض عليها في الجنه . ليش ما تكون في عقوبه ؟ ضيع عمرها و حرمها من حقها و هو عايش حياته . و...
ابو محمد 😎 ✍️
مامعه حق ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم ذيك االايام ، ايام السجاده والكتب .. لهما ذكرى طيبه في نفسي ..

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