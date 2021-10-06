مكة.. أب يرفض تلقي ابنيه اللقاح وزوجته تبحث الإجراء النظامي ضده

مكة المكرمة (صدى):
لجأت امرأة في مكة المكرمة، لبحث الإجراءات النظامية ضد زوجها، بعدما فشلت في إقناعه بضرورة تلقي ابنيهما لقاح كورونا لمواصلة دراستهما.
وروى المحامي فيصل بن تركي تفاصيل القصة، موضحا أنه تلقى اتصالاً من والدة طفلين بمكة المكرمة، تجاوزا العمر المحدد لتلقي لقاح فيروس كورونا، تستشير عن الإجراء النظامي لحالة ابنيها بعد رفض الأب تلقيهما اللقاح.
وأشار المحامي إلى أن تصرف الأب يندرج تحت المادة الثانية من نظام حماية الطفل، وحالات الإهمال التي توجب المساءلة القانونية، بحسب سبق.
ولفت إلى أنه تم توجيه الأم للتواصل مع الرقم المجاني لمساندة الطفل ١١٦١١١ أو مع أقرب مركز شرطة بهذا الشأن.