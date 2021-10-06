أم تبرر قتل طفليها: أردت إرسالهما إلى الجنة !

واشنطن (صدى):
على خلفية إطلاق أم في أمريكا النار على طفليها، مُتسببة في وفاة ابنتها، وإصابة ابنها بإصابات خطيرة، تبين أنها كانت تعاني من اعتلالات نفسية.
وأكد والد الضحيتين وزوج المُتهمة، خلال التحقيقات أنها كانت تعاني من الاكتئاب، وتتلقى علاجاً لحالتها النفسية.
وكانت الأم عقب إطلاق النار على طفليها اتصلت بزوجها وأحد أفراد عائلتها لتُخبرهم بما حدث للأطفال.
وتم نقل الطفلين إلى مستشفى قريب، تم الإعلان فيه عن وفاة الطفلة، فيما يتلقى شقيقها العناية الطبية وهو في حالة حرجة.
يذكر أن الأم القاتلة أخبرت الشرطة أنها أرادت "إرسال طفليها إلى الجنة"، موضحة أنها كانت تُخطط أيضاً لقتل نفسها، ولكنها لم تكن قادرة على إعادة تزويد السلاح بالذخيرة.
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