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صور.. لحظة توقيع الأمير عبد الرحمن بن مساعد ديوانه الأول

منذ 9 ساعات
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صور.. لحظة توقيع الأمير عبد الرحمن بن مساعد ديوانه الأول

الرياض (صدى):
وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز ديوانه الشعري الأول، في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة، والذي يستمر من 1 - 10 أكتوبر الجاري في واجهة الرياض .

ويأتي كتاب "ديوان عبد الرحمن بن مساعد" كأول عمل مقروء لسموه، حيث يتضمن قصائد متنوعة بالفصحى والعامية، تلخص تجربته الشعرية الطويلة في ميادين الأدب، بينما سيصدر بعد شهر من الآن موقع إلكتروني يحوي قصائد لم تنشر في الديوان، ترافقها أمسيات شعرية.

ويعد صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد أحد أهم الشعراء في العصر الحديث، حيث كتب العديد من القصائد الوطنية والعاطفية الشهيرة، ليوثق الديوان هذا الإنتاج الشعري المميز.

عبدالرحمن بن مساعد
معرض الكتاب
وزارة الثقافة
معرض الرياض الدولي

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3909
منذ ساعة
ماشاء الله يشتغل كثير جدا من اماكن الترفيه لدواوين الاشعار للمناسبات للمباريات . يتعب واجد الله يحفظه وظايف صعبة جدا😔

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