إطلاق منصة إلكترونية لرفع نفايات المنازل في الأحساء

الأحساء (صدى):
كشف وكيل أمانة الأحساء للخدمات المهندس فهد الزهراني، عن الشروع في إطلاق منصة إلكترونية، لاستقبال ورفع النفايات المنزلية المفروزة من داخل المنازل.
وأوضح الزهراني أنه سيتم منح أصحاب تلك المنازل مزايا وتخفيضات، من المتاجر، والمقاهي والمطاعم المشاركة في تلك الخدمة كمشاركة مجتمعية، بحسب الوطن.
وأشار إلى أن المنصة، تشتمل على تطبيق إلكتروني وعلى أجهزة الاتصالات الحديثة، ويقوم مالك المنزل، بتعبئة النموذج المخصص لذلك، والذي يتضمن الاسم والموقع، وكميات النفايات المفروزة إلى عدة أصناف، وهي: عضوية، وغير عضوية، وورق وكرتون، وبلاستيك، ومعادن، وملابس.
ويتولى المستثمر لمحطة الفرز، توجيه سيارة النقل إلى المنزل، ورفع تلك النفايات المفروزة، ونقلها إلى المردم، ويتم تحديد الوقت المناسب إلكترونيًا بعد استكمال تعبئة النموذج.