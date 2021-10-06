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وزير الطاقة: "لي مرضعة مصرية نوبية من أسوان"

منذ 6 ساعات
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وزير الطاقة: "لي مرضعة مصرية نوبية من أسوان"

نايف السالم (صدى):
كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن مرضعته في الصغر كانت مصرية نوبية من محافظة أسوان.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية مشروع ترسيّة الربط الكهربائي بين الرياض والقاهرة، حيث قال الأمير عبدالعزيز: "لي ارتباطات كبيرة في أخواني وأخواتي المصريين، وأقر أن لي مرضعة مصرية من أسوان نوبية، لذلك أشعر بمزيجي الشخصي جزء من مصر".

وأضاف سمو الأمير: "أعتقد أن مفهوم الممازحة بالمنهجية المصرية المقبولة يمكن شعارنا اليوم بأننا سنكون سعداء وفخورين إذا مكنا كل مواطن ومواطنة مصرية وسعودية وكل من أحب مصر والسعودية، أن يكون في ضحكتهم اليوم كهربا".

وتؤكد تصريحات وزير الطاقة على العلاقة الشخصية الوثيقة التي تربطه بمصر، والتي شأنها شأن العلاقة الرسمية بين المملكة ومصر.

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مصر
الرياض
وزير الطاقة
الربط الكهربائي
الامير عبدالعزيز بن سلمان
مصر والسعودية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135624
منذ ساعة
باالتوفيق ..وبس..

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أحدث التعليقات

الراااااقي
ولا النفيعي ملائم
ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق للجميع ..
أم سكر
الله يعوض عليها في الجنه . ليش ما تكون في عقوبه ؟ ضيع عمرها و حرمها من حقها و هو عايش حياته . و...
ابو محمد 😎 ✍️
مامعه حق ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم ذيك االايام ، ايام السجاده والكتب .. لهما ذكرى طيبه في نفسي ..

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