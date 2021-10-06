وزير الطاقة: "لي مرضعة مصرية نوبية من أسوان"

نايف السالم (صدى):
كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن مرضعته في الصغر كانت مصرية نوبية من محافظة أسوان.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية مشروع ترسيّة الربط الكهربائي بين الرياض والقاهرة، حيث قال الأمير عبدالعزيز: "لي ارتباطات كبيرة في أخواني وأخواتي المصريين، وأقر أن لي مرضعة مصرية من أسوان نوبية، لذلك أشعر بمزيجي الشخصي جزء من مصر".
وأضاف سمو الأمير: "أعتقد أن مفهوم الممازحة بالمنهجية المصرية المقبولة يمكن شعارنا اليوم بأننا سنكون سعداء وفخورين إذا مكنا كل مواطن ومواطنة مصرية وسعودية وكل من أحب مصر والسعودية، أن يكون في ضحكتهم اليوم كهربا".
وتؤكد تصريحات وزير الطاقة على العلاقة الشخصية الوثيقة التي تربطه بمصر، والتي شأنها شأن العلاقة الرسمية بين المملكة ومصر.
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