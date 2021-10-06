"دائرة الحكام": هدف تاليسكا في الباطن غير صحيح لوجود تسلل

ماجد محمد (صدى):
نشرت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم "مقطع فيديو" لـ أهم الحالات التحكيمية في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
أعلنت دائرة الحكام أن هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر في الباطن غير صحيح لوجود التسلل.
وكان " تاليسكا" قد سجل هدفه في مباراة الباطن ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأفادت دائرة الحكام أن "الحكم" اتخذ القرار الصحيح بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح عمر السومة مهاجم الأهلي ضد الفيحاء.
كما ذكرت أن قرار تركي الخضير صحيح باحتساب ركلة جزاء لصالح "جوميز" مهاجم الهلال ضد الشباب.