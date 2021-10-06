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"دائرة الحكام": هدف تاليسكا في الباطن غير صحيح لوجود تسلل

منذ 15 ساعة
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"دائرة الحكام": هدف تاليسكا في الباطن غير صحيح لوجود تسلل

ماجد محمد (صدى):
نشرت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم "مقطع فيديو" لـ أهم الحالات التحكيمية في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

أعلنت دائرة الحكام أن هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر في الباطن غير صحيح لوجود التسلل.

وكان " تاليسكا" قد سجل هدفه في مباراة الباطن ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأفادت دائرة الحكام أن "الحكم" اتخذ القرار الصحيح بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح عمر السومة مهاجم الأهلي ضد الفيحاء.

كما ذكرت أن قرار تركي الخضير صحيح باحتساب ركلة جزاء لصالح "جوميز" مهاجم الهلال ضد الشباب.

 

النصر
الاتحاد السعودي
دوري المحترفين
عمر السومة
الباطن
التسلل
تاليسكا
دائرة الحكام

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2719
منذ 14 ساعة
ربنا سبحانه وتعالى موجود
الرمز
الرمز عدد التعليقات : 1249
منذ 14 ساعة
يا دائرة الحكام اعطو الهلال البطوله من اليوم اوريحو الفرق الاخرى من التعب يا دائرة العدل.......خر
الرمز
الرمز عدد التعليقات : 1249
منذ 14 ساعة
يا دائرة الحكام اعطو الهلال البطوله من اليوم اوريحو الفرق الاخرى من التعب يا دائرة العدل.......خر
الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1948
منذ 4 ساعات
اشتغلوا الطوااااقي بدينا بالصيااااح😝😝😝😝😝
الاســــــــــــــــــــيـــــــــــــــويـــــــــــــــــــــة " صعبة " قـــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــ
الاســــــــــــــــــــيـــــــــــــــويـــــــــــــــــــــة " صعبة " قـــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــ عدد التعليقات : 2978
منذ ساعة
مدعوم بـ 4 مليار دعم وللحين يحتاج للتحكيم عشان يمشي ؟؟؟؟

صدق من سماك (الفقر) هههههههههههههههههههههههههههههههههه
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 442
منذ 48 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه احلى هدف اذا كان مشكوك فيه راحه نفسيه سبحان الله المباره لها عشره ايام وهم باقي يتكلمون في الهدف كم انت كبير ايها العالمي الاستثنائي حارق وممزق الطواقي

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أحدث التعليقات

سهيل - S’hil
ياخي العراق افلام مالها نهاية .. الله يرحم حالهم
ابوعبدالله الحمود
الجمهور بمدرجات الملاعب يتزاحمون وجالسين جنب بعض ما تكلمتوا جت على هالمساكين
ابو محمد 😎 ✍️
كلام حلو ..
قرم
يععععععع وينك يا وزير التعليم عن هالمدرسه، ومديرتها؟؟ كورونا ماراحت يااولياء امور طالبات هذه المرسه.
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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