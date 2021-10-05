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حكم بنقل ولاية امرأة منعها أخيها من الزواج حتى بلغت 57 عاما بمكة

منذ 6 ساعات
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حكم بنقل ولاية امرأة منعها أخيها من الزواج حتى بلغت 57 عاما بمكة

مكة المكرمة (صدى):
أنهت محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة، معاناة امرأة، بإصدار حكم بنقل ولايتها إلى المحاكم الشرعية لتزويجها.

ويأتي ذلك بعد أن عضلها أحد إخوانها طيلة السنوات الماضية، ومنعها من الزواج، حتى بلغت 57 عاما من عمرها.

وأوضحته وكيلة المرأة، المحامية أسماء الزهراني، أن امتناع الولي عن تزويج موليته، أمر محرم بالإجماع، والمعمول به أن الزواج لا يتم إلا بولي وإلا أصبح الزواج باطلاً، غير أنه استثنى من ذلك في حال امتنع الولي عن تزويج موليته بدون وجه حق، وبدون سبب مقنع، بحسب سبق.

وأشارت إلى أنه في هذه الحالة المحكمة تُسقط الولاية، وتتولى تزويج المرأة للخاطب الكفء.

مكة
الاحوال الشخصية
نقل الولاية
قضية عضل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135624
منذ 45 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. ويش عاد بقي .. جف الضرع ومات الزرع ..
أم سكر
أم سكر عدد التعليقات : 130
منذ 31 دقيقة
الله يعوض عليها في الجنه . ليش ما تكون في عقوبه ؟ ضيع عمرها و حرمها من حقها و هو عايش حياته . و مافي عقوبه .

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أحدث التعليقات

الراااااقي
ولا النفيعي ملائم
ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق للجميع ..
أم سكر
الله يعوض عليها في الجنه . ليش ما تكون في عقوبه ؟ ضيع عمرها و حرمها من حقها و هو عايش حياته . و...
ابو محمد 😎 ✍️
مامعه حق ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم ذيك االايام ، ايام السجاده والكتب .. لهما ذكرى طيبه في نفسي ..

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