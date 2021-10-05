حكم بنقل ولاية امرأة منعها أخيها من الزواج حتى بلغت 57 عاما بمكة

مكة المكرمة (صدى):
أنهت محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة، معاناة امرأة، بإصدار حكم بنقل ولايتها إلى المحاكم الشرعية لتزويجها.
ويأتي ذلك بعد أن عضلها أحد إخوانها طيلة السنوات الماضية، ومنعها من الزواج، حتى بلغت 57 عاما من عمرها.
وأوضحته وكيلة المرأة، المحامية أسماء الزهراني، أن امتناع الولي عن تزويج موليته، أمر محرم بالإجماع، والمعمول به أن الزواج لا يتم إلا بولي وإلا أصبح الزواج باطلاً، غير أنه استثنى من ذلك في حال امتنع الولي عن تزويج موليته بدون وجه حق، وبدون سبب مقنع، بحسب سبق.
وأشارت إلى أنه في هذه الحالة المحكمة تُسقط الولاية، وتتولى تزويج المرأة للخاطب الكفء.