"ريا وسكينة" .. ضبط عصابة نسائية تسرق السيدات في مصر

القاهرة (صدى):
تمكنت الشرطة المصرية، من ضبط عصابة نسائية، تخصصت في سرقة المشغولات الذهبية من النساء، في محافظة الأسكندرية، على طريقة "ريا وسكينة" الشهيرة.
وكانت إحدى أفراد العصابة، ادعت سقوطها أرضًا، فيما تحاول اثنتان منهن سرقة مشغولات المجني عليها، الذهبية حال قيامها بمساعدة التي سقطت، ثم يقمن بالفرار بسيارة.
وكان مقطع فيديو تم تداوله، وثق واقعة قيام مجموعة نساء بسرقة إحدى السيدات بمنطقة العجمي، لتتمكن الجهات الأمنية من تحديد هويتهن والقبض عليهن.
واعترف أفراد العصابة بارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.