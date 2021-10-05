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مواطنة توجه نصيحة للنساء
منذ 6 ساعات
1535
1
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 17923
منذ 54 دقيقة
موهبة .. فعلا لا قالوا نظرة واحدة خير من ألف سمعة
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أحدث التعليقات
بلبل البحر
75 سنة. الى متى هذا التصابي؟
بلبل البحر
هذي أظافر؟؟؟
بلبل البحر
صحيح الشغل لا علاقة له بالفقر والغنى
بلبل البحر
هكذا الحال يموت العبد ولا يأخذ معه الا عمله. ويترك ماله لورثته.. ثم يرث الله الأرض وما عليها يوم القيامة وهو خير الوارثين
بلبل البحر
جزاك الله خيرا
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