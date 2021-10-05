الذيابي يكشف عن الوقت المناسب لشرب الماء والأعراض المصاحبة للعطش

أميرة خالد (صدى):
كشف الدكتور عبدالله الذيابي، طبيب باطنية وجهاز هضمي، عن الوقت المناسب لشرب الماء، والأعراض المصاحبة للعطش.
وقال عبدالله الذيابي:"الإكثار من الماء ليلًا يؤدي إلى سرعة فقدانه بالتبوّل المتكرر والحرمان من النوم الجيد، لذلك الأفضل تناول أغلب الاحتياج اليومي من الماء خلال ساعات النهار".
وأوضح:"الشعور بالعطش يعني أن جسمك فقد سوائل أكثر مما تتناول، والأعراض المصاحبة للشعور بالعطش تشمل: التعب، الدوخة، قلت التبول، جفاف الفم والشفتين والعينين".
وكان عبدالله الذيابي، أشار إلى أن اختلاف أوقات الصيام والوجبات لا تؤثر سلبا على الصيام المتقطع، موضحا أن أبرز العوامل المؤثرة على نظام الصيام المتقطع هي مدة الصيام وكمية السعرات الحرارية المتناولة.