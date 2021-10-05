محكمة تعاقب شابا قال لفتاة "الله يأخذك" في رسالة صوتية

أبو ظبي (صدى):
قضت محكمة في الإمارات بمعاقبة شابا بسبب قيام بإرسال رسالة صوتية إلى فتاة قال فيها "الله يأخذك".
وجاء الحكم بعدما رفعت الفتاة دعوى قضائية أكدت من خلالها أنها تضررت معنويًا وماديًا بعدما أرسل لها شابا من جنسية خليجية رسالة صوتية قال فيها "الله يأخذك".
وأضافت أن هذه الرسالة أثرت على سلامتها جسديًا ومعنويًا، مطالبة بتعويضها عما حدث لها من أضرار، وباشرت المحكمة النظر في الدعوى.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 6 آلاف درهم تعويضاً، لها عن الضرر الأدبي، بينما تم رفض الدعوى في ما زاد على ذلك وألزمت الشاب بالمصروفات.