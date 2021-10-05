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محكمة تعاقب شابا قال لفتاة "الله يأخذك" في رسالة صوتية

منذ ساعة
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محكمة تعاقب شابا قال لفتاة "الله يأخذك" في رسالة صوتية

أبو ظبي (صدى):
قضت محكمة في الإمارات بمعاقبة شابا بسبب قيام بإرسال رسالة صوتية إلى فتاة قال فيها "الله يأخذك".

وجاء الحكم بعدما رفعت الفتاة دعوى قضائية أكدت من خلالها أنها تضررت معنويًا وماديًا بعدما أرسل لها شابا من جنسية خليجية رسالة صوتية قال فيها "الله يأخذك".

وأضافت أن هذه الرسالة أثرت على سلامتها جسديًا ومعنويًا، مطالبة بتعويضها عما حدث لها من أضرار، وباشرت المحكمة النظر في الدعوى.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 6 آلاف درهم تعويضاً، لها عن الضرر الأدبي، بينما تم رفض الدعوى في ما زاد على ذلك وألزمت الشاب بالمصروفات.

 

الإمارات
محكمة
دعوى قضائية
رسالة صوتية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135602
منذ ساعة
تهاويل ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17912
منذ دقيقة
الله يرحمك يا بابا فرحان .. كانت سمورة منورة المسلسل .. وحقيقة أنا زعلان على الشاب المقهور اللي قال كلمته من غيظه .. شوف أيش أخذت منه وقهرته عليه .. للأسف الشديد : ما رايحين نتقابل في الحلقة الجاية عشان نعرف تفاصيل أكثر ..

انتهى الخبر وأنقفل الموضوع مع صدور الحكم

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أحدث التعليقات

نصراوي سابق
أبو يزيد وانت ايضا من جماعة أبو نفسية ..
نصراوي سابق
أبو يزيد وانت ايضا من جماعة أبة نفسية ..
د محمد ماجد بخش
الله يرحمك يا بابا فرحان .. كانت سمورة منورة المسلسل .. وحقيقة أنا زعلان على الشاب المقهور اللي قال كلمته من غيظه .. شوف...
د محمد ماجد بخش
يا ليت تفيدونا عن مصدر الأموال لاحقاً .. كذلك وجهتها .. وكيف تم جمعها من فئة المائة وفاة الخمسين تحديدا .. وكأنه ثمن محدد...
سعودي مخضرم
الله يرحم ذا الوجه ويغفر له

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