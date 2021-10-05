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محاكمة "سائق" خنق طفلا بعدما فشل في اغتصابه

منذ ساعتين
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محاكمة "سائق" خنق طفلا بعدما فشل في اغتصابه

القاهرة (صدى):
تواصل محكمة جنايات الجيزة في مصر محاكمة سائق "توك توك" استدرج طفلا بعمر 8 سنوات من أجل اغتصابه في غرفة داخل شقته.

وترجع تفاصيل القضية عندما كان الطفل الصغير يمشي في الشارع لكي يجلب لعائلته الخبز، وعندما رأى سائق التوك توك ذلك عرض عليه أن يوصله فاستجاب الطفل لذلك لأنه كان يعرف الجاني الذي كان دائم التردد على شقيقته المقيمة بجوار منزل المجني عليه.

وادعى المتهم أنه سيصعد إلى غرفته للحصول على متعلقاته فصعد الطفل معه، وحاول حينها اغتصابه لكنه فشل فقام بخنق الطفل، وأغلق باب غرفته وغادر.

وعندما شعرت أسرة الطفل بغيابه خرج والده للبحث عنه، وأخذ يتتبع كاميرات المراقبة بالمحلات، وتمكن في النهاية من رصد نجله ومعه السائق، وتمكنت الشرطة بعدها من تحديد هويته والقبض عليه.

 

مصر
اغتصاب
محكمة
الجيزة
توك توك

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135602
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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