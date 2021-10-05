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بالفيديو.. استشاري يتوقع معاناة مليار شخص من مشاكل في السمع لهذا السبب!

منذ ساعتين
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بالفيديو.. استشاري يتوقع معاناة مليار شخص من مشاكل في السمع لهذا السبب!

عادل الحربي (صدى):
قال استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور ياسر البلوي، إن منظمة الصحة العالمية توقعت بأن يكون هناك مليار شخص يعاني من صعوبات في السمع بسبب الاستخدام الخاطئ لسماعات البلوتوث.

وأشار ياسر البلوي خلال لقاء ببرنامج "الراصد"، إلى أن هناك حالة مرضية تسمى الضعف السمعي الحسي، لافتا إلى أن العصب السمعي يضعف والشخص لا يستطيع أن يسمع الصوت من درجات معينة.

وأرجع ما سبق ذكره إلى التعرض للصوت العالي وكلما زاد الصوت زاد تأثيرها على السمع،مشيرا:"الاستعمال لمدة طويلة وعلى درجات عالية من السمع تؤثر على مستوى السمع".

السمع
ياسر البلوي
العصب السمعي
سماعات البلوتوث
الصوت العالي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135602
منذ ساعة
معلومات مهمه ..

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