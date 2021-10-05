نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ضبط 6 مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة في جدة

منذ 10 ساعات
1346
1
ضبط 6 مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة في جدة

جدة (صدى):

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبطت (6) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والبنجلادشية وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الحياة الفطرية
الإجراءات النظامية
تجريف التربة
الأمن البيئي
نقل الرمال
مخالفين لنظام البيئة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135624
منذ 50 دقيقة
يعني يجرفون التربه ويشيلونها على البعارين ...؟؟

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الراااااقي
ولا النفيعي ملائم
ابو محمد 😎 ✍️
باالتوفيق للجميع ..
أم سكر
الله يعوض عليها في الجنه . ليش ما تكون في عقوبه ؟ ضيع عمرها و حرمها من حقها و هو عايش حياته . و...
ابو محمد 😎 ✍️
مامعه حق ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم ذيك االايام ، ايام السجاده والكتب .. لهما ذكرى طيبه في نفسي ..

أخر الأخبار

طلاب من مدرسة ثانوية الرياض عام 1396هـ
طلاب من مدرسة ثانوية الرياض عام 1396هـ
منذ 46 دقيقة 317
هيفاء وهبي أمام سيارة فارهة: "مالقوش في الورد عيب"
هيفاء وهبي أمام سيارة فارهة: "مالقوش في الورد عيب"
منذ 47 دقيقة 536
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 57 دقيقة 1139
جستنيه: "منيزيس كب العشاء"
جستنيه: "منيزيس كب العشاء"
منذ ساعة 1983
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
منذ ساعة 1219
فهد بن جمعة يكشف أهمية "الترفيه" وتأثيره اقتصاديًا
فهد بن جمعة يكشف أهمية "الترفيه" وتأثيره اقتصاديًا
منذ ساعة 1251
اختفاء7 فلسطينيين في ظروف غامضة بتركيا
اختفاء7 فلسطينيين في ظروف غامضة بتركيا
منذ ساعة 1274
فيديو.. السفير الياباني ينفذ تحديًا بالكرة قبل لقاء الأخضر واليابان
فيديو.. السفير الياباني ينفذ تحديًا بالكرة قبل لقاء الأخضر واليابان
منذ ساعة 1399
يوم المعلم
يوم المعلم
منذ ساعة 591
انتحار عاملة فلبينية داخل محبسها في الكويت
انتحار عاملة فلبينية داخل محبسها في الكويت
منذ ساعتين 602