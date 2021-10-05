بالفيديو .. معلم يوثق رد فعل طلابه بعدما أخبرهم بتقديم استقالته

علي القحطاني (صدى):
وثق المعلم "نايف السبيعي" رد فعل طلاب ومشاعرهم عندما أخبرهم بتقديم استقالته، مضيفا أنه أوضح للطلاب أوضاع استقالته.
وأكد الطلاب أنهم لا يرغبون في رحيله، وأنهم في حاجة إليه، وطالبوه بالتراجع عن تقديم استقاله، لكن المعلم أكد أنه سيستقيل، ويترك لهم درجاتهم إلا أن الطلاب أكدوا أنهم لا يرغبون في الدرجات وإنما يريدونه معهم.
وقال "السبيعي" أن مهنة التعليم تعد مهنة عظيمة، وشرف لأي شخص يمارسها، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في "نشرة النهار" المذاع على قناة "الإخبارية".
ودعا الطلاب لمتابعة دروسهم، مضيفا أن المعلمين قاموا بعمل جبار أثناء التعليم عن بعد خلال فترة جائحة كورونا لكون أن هذه الطريقة في التعليم تحتاج لجهد أكبر لتقديم الدروس بشكل أوضح.