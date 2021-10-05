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القبض على مواطن يقود مركبة من دون لوحات وبسرعة عالية بالقصيم

منذ 3 ساعات
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القبض على مواطن يقود مركبة من دون لوحات وبسرعة عالية بالقصيم

القصيم (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية مواطن في العقد الثاني من العمر ظهر في مقطع فيديو ارتكب عدة مخالفات مرورية.

وتمثلت المخالفات المرورية في قيادة المركبة من دون لوحات والسير بها بتهور وسرعة عالية وتركيب تجهيزات تماثل التجهيزات الأمنية في أحد الطرق العامة بمدينة بريدة.

ويأتي ذلك إضافة إلى توثيق ونشر مخالفته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إحضاره وحجز المركبة المخالفة، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

وأكد السحيباني أن تركيب تجهيزات بالمركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يعد مخالفاً لنظام المرور، ويعرض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.

 

بريدة
مخالفات مرورية
شرطة القصيم
مركبة مخالفة
الهيئة المرورية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135602
منذ ساعة
ماهو بخير ..

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