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شاهد.. عودة الطالبات الأفغانيات للمدراس الثانوية

منذ 5 ساعات
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شاهد.. عودة الطالبات الأفغانيات للمدراس الثانوية

كابول (صدى):
كشف مسؤولون في حركة طالبان عن عودة الفتيات الأفغانيات إلى بعض المدارس الثانوية في إحدى ولايات شمال أفغانستان.

ورصد تسجيل نشره سهيل شاهين، الناطق باسم الحركة، أن عشرات الفتيات يرتدين ملابس سوداء بينما وضعت بعضهن حجابا أبيض اللون والبعض الآخر نقابا أسود ويلوحن بعلم طالبان.

وعلق "شاهين" على الفيديو قائلاً: "الفتيات يرتدن المدارس الثانوية في خان آباد في ولاية قندوز".

فيما أكد مسؤول في وزارة التعليم أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة حكومة طالبان الموقتة المركزية مضيفًا: "لا تزال المدارس الثانوية مغلقة بالنسبة للفتيات".

 

 

أفغانستان
طالبان
المدارس الثانوية
تعليم أفغانستان
طالبات أفغانيات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17923
منذ ساعة
عودة مسيسة

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
75 سنة. الى متى هذا التصابي؟
بلبل البحر
هذي أظافر؟؟؟
بلبل البحر
صحيح الشغل لا علاقة له بالفقر والغنى
بلبل البحر
هكذا الحال يموت العبد ولا يأخذ معه الا عمله. ويترك ماله لورثته.. ثم يرث الله الأرض وما عليها يوم القيامة وهو خير الوارثين
بلبل البحر
جزاك الله خيرا

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