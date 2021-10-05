شاهد.. عودة الطالبات الأفغانيات للمدراس الثانوية

كابول (صدى):
كشف مسؤولون في حركة طالبان عن عودة الفتيات الأفغانيات إلى بعض المدارس الثانوية في إحدى ولايات شمال أفغانستان.
ورصد تسجيل نشره سهيل شاهين، الناطق باسم الحركة، أن عشرات الفتيات يرتدين ملابس سوداء بينما وضعت بعضهن حجابا أبيض اللون والبعض الآخر نقابا أسود ويلوحن بعلم طالبان.
وعلق "شاهين" على الفيديو قائلاً: "الفتيات يرتدن المدارس الثانوية في خان آباد في ولاية قندوز".
فيما أكد مسؤول في وزارة التعليم أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة حكومة طالبان الموقتة المركزية مضيفًا: "لا تزال المدارس الثانوية مغلقة بالنسبة للفتيات".