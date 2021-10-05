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بالفيديو .. قصة معلم ظل على رأس العمل لمدة تجاوزت 36 عاما

منذ 5 ساعات
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بالفيديو .. قصة معلم ظل على رأس العمل لمدة تجاوزت 36 عاما

عادل الحربي (صدى):
قرر المعلم محمد آل اللطيف أن يظل على رأس العمل لمدة تجاوزت 36 عاما، قام خلالها بالتدريس لطلاب المراحل الدراسية المختلفة بدءً من الإبتدائية، إلى الثانوية.

وأبدى المعلم افتخاره بعمله ، مضيفا أن المعلم يحتاج لتطوير نفسه، وأن دراسة الماجستير والدكتوراه تساعد المعلم على القراءة والبحث والإطلاع، بما يساهم في تطوير مهاراته ومعارفه، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أنه يسعد عندما يقابله طلابه، ويعلم أنهم أصبحوا في مناصب جيدة، ومنهم طالب أصبح الآن مهندسا، وآخر يعمل طبيب، وثالث أصبح زميله في العمل.

علم
الماجستير
الدكتوراه
مناصب
رأس العمل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17923
منذ ساعة
الدكتوراه أسهل مرحلة ولا تتطلب ولا تتكلف غير ٦ أشهر من العمل الذهني المركز
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17923
منذ ساعة
اتصل بي مستشار مدير الجامعة والتربوي التعليمي المتميز والذي انقطعت أخباره عنا الأستاذ مصطفى عطار. الله يذكره بالخير وقال لي توقف عن عمل وإنتاج درجات دكتوراه متعددة وحاول الانتقال إلى مرحلة ما بعد الدكتوراه .. 😁😁😁

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
75 سنة. الى متى هذا التصابي؟
بلبل البحر
هذي أظافر؟؟؟
بلبل البحر
صحيح الشغل لا علاقة له بالفقر والغنى
بلبل البحر
هكذا الحال يموت العبد ولا يأخذ معه الا عمله. ويترك ماله لورثته.. ثم يرث الله الأرض وما عليها يوم القيامة وهو خير الوارثين
بلبل البحر
جزاك الله خيرا

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