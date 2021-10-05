بالفيديو .. قصة معلم ظل على رأس العمل لمدة تجاوزت 36 عاما

عادل الحربي (صدى):
قرر المعلم محمد آل اللطيف أن يظل على رأس العمل لمدة تجاوزت 36 عاما، قام خلالها بالتدريس لطلاب المراحل الدراسية المختلفة بدءً من الإبتدائية، إلى الثانوية.
وأبدى المعلم افتخاره بعمله ، مضيفا أن المعلم يحتاج لتطوير نفسه، وأن دراسة الماجستير والدكتوراه تساعد المعلم على القراءة والبحث والإطلاع، بما يساهم في تطوير مهاراته ومعارفه، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".
وأضاف أنه يسعد عندما يقابله طلابه، ويعلم أنهم أصبحوا في مناصب جيدة، ومنهم طالب أصبح الآن مهندسا، وآخر يعمل طبيب، وثالث أصبح زميله في العمل.