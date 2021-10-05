نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مسربة أسرار فيسبوك: الشركة تعمل بشكل يضر الصغار ويؤذي الديمقراطية

منذ 6 ساعات
1499
1
مسربة أسرار فيسبوك: الشركة تعمل بشكل يضر الصغار ويؤذي الديمقراطية

وكالات (صدى):
أوضحت مسؤولة المحتوى السابقة في فيسبوك، فرانسيس هوغن، أنها اكتشفت أن فيسبوك تعمل بشكل يضر الصغار، ويؤذي الديمقراطية.

وأشارت فرانسيس هوغن، إلى أن الشركة تأخذ معلومات من العامة ومن الحكومات، وضللت الجمهور حول العديد من المواضيع.

ولفتت إلى أن الشركة العملاقة التي تقدر أرباحها بالمليارات، تعمل في الظل، موضحة أن لا أحد خارج الشركة يدرك مدى خطورتها بالفعل.

وأبانت أن عملاق مواقع التواصل يختبئ وراء الجدران، ويسعى لضمان ألا يفهم أحد حقيقة نظامه، موضحة أن فيسبوك كان يعلم بخطر آلية عمله على الأطفال.

 

الأطفال
فيسبوك
معلومات
الديمقراطية
الصغار
فرانسيس هوغن

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17923
منذ 51 دقيقة
الفيس بوك .. يحتاج وجه جديد فعلا .. كل ما ينشر فيه يضر بالسلم والأمن الدولي بدليل أنه يحتوي على كل أصناف البشر بلا قيد وبلا شرط أو تحجيم لضرر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلبل البحر
75 سنة. الى متى هذا التصابي؟
بلبل البحر
هذي أظافر؟؟؟
بلبل البحر
صحيح الشغل لا علاقة له بالفقر والغنى
بلبل البحر
هكذا الحال يموت العبد ولا يأخذ معه الا عمله. ويترك ماله لورثته.. ثم يرث الله الأرض وما عليها يوم القيامة وهو خير الوارثين
بلبل البحر
جزاك الله خيرا

أخر الأخبار

"ريا وسكينة" .. ضبط عصابة نسائية تسرق السيدات في مصر
"ريا وسكينة" .. ضبط عصابة نسائية تسرق السيدات في مصر
منذ دقيقة 16
وزير الطاقة: "لي مرضعة مصرية نوبية من أسوان"
وزير الطاقة: "لي مرضعة مصرية نوبية من أسوان"
منذ 34 دقيقة 1315
ممثلة تقتل طفلها انتقامًا من طليقها!
ممثلة تقتل طفلها انتقامًا من طليقها!
منذ ساعة 436
مينيزيس: مشكلة النصر الاعتماد على حمدالله
مينيزيس: مشكلة النصر الاعتماد على حمدالله
منذ ساعة 1423
عرض زواج ينهي حياة شاب
عرض زواج ينهي حياة شاب
منذ ساعة 646
"الغذاء والدواء" تجيز "لورينيز- د" لتخفيف أعراض نزلات البرد
"الغذاء والدواء" تجيز "لورينيز- د" لتخفيف أعراض نزلات البرد
منذ ساعة 1284
الذيابي يكشف عن الوقت المناسب لشرب الماء والأعراض المصاحبة للعطش
الذيابي يكشف عن الوقت المناسب لشرب الماء والأعراض المصاحبة للعطش
منذ ساعتين 1623
شاهد.. لحظة القبض على مخالف بحوزته 2 مليون و450 ألف ريال في جازان 
شاهد.. لحظة القبض على مخالف بحوزته 2 مليون و450 ألف ريال في جازان 
منذ ساعتين 2114
بالفيديو.. القبض على مقيمين قاما بالسطو على مؤسسة تجارية في مكة
بالفيديو.. القبض على مقيمين قاما بالسطو على مؤسسة تجارية في مكة
منذ ساعتين 1496
"النيابة العامة" تكشف عقوبة تشغيل المتسلل إلى المملكة
"النيابة العامة" تكشف عقوبة تشغيل المتسلل إلى المملكة
منذ 3 ساعات 1474