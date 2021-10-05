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الهلال يستأنف تدريباته بقيادة "جارديم"

منذ 3 ساعات
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الهلال يستأنف تدريباته بقيادة "جارديم"

ماجد محمد (صدى):

استأنف الهلال مساء اليوم تدريباتهم بعد أن أراحهم الجهاز الفني لأربعة أيام، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

وأجرى الثنائي "محمد البريك وبيريرا" مرانًا تنوع مابين الجري وأداء تدريبات لياقية متنوعة، وفرض مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" مناورة على جزء من الملعب.

وواصل "عبدالله عطيف، سالم الدوسري، محمد القحطاني وسعد الناصر" برامجهم العلاجية والتأهيلية.

ويواصل الفريق مساء يوم غد الأربعاء تدريباته الاعتيادية؛ تأهبًا لاستئناف المنافسات وذلك في مقر النادي.

الهلال
سالم الدوسري
محمد القحطاني
محمد البريك
بيريرا
ليوناردو جارديم
سعد الناصر
الجوانب اللياقية
البرامج العلاجية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135602
منذ ساعة
باالتوفيق ..

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أحدث التعليقات

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