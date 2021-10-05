"تقني" يوضح طرق حماية الحسابات البنكية من الهجمات الإلكترونية

الرياض (صدى):
أوضح الخبير التقني فيصل السيف، أن البطاقات البنكية الموجودة على الجوالات مشفرة ومخزنة فقط على الحوال ولا يستطيع أحد سرقتها.
وقال "السيف": "من الجهة التقنية أي بطاقة موجودة على جوالتكم مشفرة تشفير مخزنة فقط على الجوال ما في أحد يقدر يصل لهذه المعلومات ولا في أي شئ أسمه تسريب والبعض يحاول إظهار شائعات ولا يوجد تسريب معلومات من محافظ إلكترونية".
وأضاف: "لحماية حساباتنا البنكية لا يجب أن نضغط على روابط تجلينا على أي تطبيق ولا نعطي معلومات بنكية لأي شخص يدعي أنه من الجهات الرسمية أو التطبيقات المختلفة مع عدم الانسياق وراء الأرباح الوهمية ولو اتبعنا استخدام التطبيقات الرسمية سنكون آمنين"، وفقًا لبرنامج "سيدتي".