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بالفيديو .. مهتم بشؤون الطاقة: سنشهد ارتفاعا في أسعار النفط

منذ ساعة
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بالفيديو .. مهتم بشؤون الطاقة: سنشهد ارتفاعا في أسعار النفط

عادل الحربي (صدى):
قال المهتم بشؤون النفط واستراتيجيات الطاقة، نايف الدندني، إن الأسواق حاليا في وضعية الطيار الآلي، بعدما تمكنت المملكة بالتعاون مع روسيا في تحقيق استقرار سوق النفط في مجموعة "أوبك +".

وتوقع أن نشهد ارتفاعا في أسعار النفط بسبب التعافي من موجات جائحة كورونا ، مضيفا أن الزيادة تساهم في نمو الاقتصاد العالمي من خلال الموازنة بين العرض والطلب، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأرجع سبب الارتفاع المتوقع للنفط إلى وجود مشكلة في الاستثمار، مؤكدًا ضرورة أن يتم تجهيز استثمارات تؤمن إمدادات الطاقة.

المملكة
روسيا
كورونا
النفط
الطاقة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17909
منذ 53 دقيقة
طبيعي والشتاء نقبل يرتفع الاستهلاك ويزداد الطلب ومعه يرتفع السعر يا .. مهتم .. يا مختص .. يا معوّد وش الطاري بيوصل ٨٥ أو ٩٠ دولار تحت سقف ١٠٠ دولار للبرميل السعودي الخام
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135593
منذ 49 دقيقة
يكون خير وشر يبطل ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوبدر
كنت حاسس وتعليقي في صدى على بداية الموضوع انه ماهو معقولة السائق من ساعة تحرك الشاحنة ما اكتشف ان الفرامل ما تشتغل الا بعد...
ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر يا زمان تغير ..
ابوبدر
افا تخرفن الزول الله يسعده .. 😂
الرمز
يا دائرة الحكام اعطو الهلال البطوله من اليوم اوريحو الفرق الاخرى من التعب يا دائرة العدل.......خر

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