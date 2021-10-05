بالفيديو .. مهتم بشؤون الطاقة: سنشهد ارتفاعا في أسعار النفط

عادل الحربي (صدى):
قال المهتم بشؤون النفط واستراتيجيات الطاقة، نايف الدندني، إن الأسواق حاليا في وضعية الطيار الآلي، بعدما تمكنت المملكة بالتعاون مع روسيا في تحقيق استقرار سوق النفط في مجموعة "أوبك +".
وتوقع أن نشهد ارتفاعا في أسعار النفط بسبب التعافي من موجات جائحة كورونا ، مضيفا أن الزيادة تساهم في نمو الاقتصاد العالمي من خلال الموازنة بين العرض والطلب، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".
وأرجع سبب الارتفاع المتوقع للنفط إلى وجود مشكلة في الاستثمار، مؤكدًا ضرورة أن يتم تجهيز استثمارات تؤمن إمدادات الطاقة.