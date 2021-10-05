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"دائرة الحكام": هدف تاليسكا في الباطن غير صحيح لوجود تسللل

منذ ساعة
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"دائرة الحكام": هدف تاليسكا في الباطن غير صحيح لوجود تسللل

ماجد محمد (صدى):
نشرت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم "مقطع فيديو" لـ أهم الحالات التحكيمية في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

أعلنت دائرة الحكام أن هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر في الباطن غير صحيح لوجود التسلل.

وكان " تاليسكا" قد سجل هدفه في مباراة الباطن ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأفادت دائرة الحكام أن "الحكم" اتخذ القرار الصحيح بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح عمر السومة مهاجم الأهلي ضد الفيحاء.

كما ذكرت أن قرار تركي الخضير صحيح باحتساب ركلة جزاء لصالح "جوميز" مهاجم الهلال ضد الشباب.

 

النصر
الاتحاد السعودي
دوري المحترفين
عمر السومة
الباطن
التسلل
تاليسكا
دائرة الحكام

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2717
منذ 21 دقيقة
ربنا سبحانه وتعالى موجود
الرمز
الرمز عدد التعليقات : 1249
منذ 8 دقائق
يا دائرة الحكام اعطو الهلال البطوله من اليوم اوريحو الفرق الاخرى من التعب يا دائرة العدل.......خر
الرمز
الرمز عدد التعليقات : 1249
منذ 8 دقائق
يا دائرة الحكام اعطو الهلال البطوله من اليوم اوريحو الفرق الاخرى من التعب يا دائرة العدل.......خر

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوبدر
كنت حاسس وتعليقي في صدى على بداية الموضوع انه ماهو معقولة السائق من ساعة تحرك الشاحنة ما اكتشف ان الفرامل ما تشتغل الا بعد...
ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر يا زمان تغير ..
ابوبدر
افا تخرفن الزول الله يسعده .. 😂
الرمز
يا دائرة الحكام اعطو الهلال البطوله من اليوم اوريحو الفرق الاخرى من التعب يا دائرة العدل.......خر

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