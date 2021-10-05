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سائق ينجو من موت بأعجوبة
منذ 7 ساعات
1362
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135593
منذ 59 دقيقة
سبحان الله ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوبدر
كنت حاسس وتعليقي في صدى على بداية الموضوع انه ماهو معقولة السائق من ساعة تحرك الشاحنة ما اكتشف ان الفرامل ما تشتغل الا بعد...
ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر يا زمان تغير ..
ابوبدر
افا تخرفن الزول الله يسعده .. 😂
الرمز
يا دائرة الحكام اعطو الهلال البطوله من اليوم اوريحو الفرق الاخرى من التعب يا دائرة العدل.......خر
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