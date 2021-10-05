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الله سلمه من النخل
منذ ساعة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135574
منذ 17 دقيقة
اظن هذا قرندايزر ، بس مامشت معااه النخله ..
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أحدث التعليقات
تأبط شراً
جهزوا الشمشيات والكبابيس عشان شمس العصريات الله يعين على هالسباك
ابو محمد 😎 ✍️
اظن هذا قرندايزر ، بس مامشت معااه النخله ..
عندما يغيب المساء
الشاعر عندنا كثير َهذي وحده منهن
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله منما فعل .. اخس عليك ياالخسيس ..
وليد بن عبدالله
SSC 12347 قمر سعودي لكن مشفر الأرقام الي ذكرت
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